Киевоблгаз оштрафовали почти на 1 млн грн

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) применила максимальный штраф к АО «Киевоблгаз» в размере 850 тыс. грн.
Соответствующее решение было принято на заседании регулятора 5 мая, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что во время плановой проверки было установлено, что предприятие допустило значительное количество нарушений лицензионных условий по распределению природного газа и осуществления мер госрегулирования.
«В частности, за период, который проверялся, общество (компания. — Ред.) не придерживалось структуры тарифа, не выполняло утвержденные регулятором инвестиционные программы, не осуществляло своевременно и в полном объеме расчеты с Оператором газотранспортной системы, нарушало сроки предоставления регулятору отчетных данных, не выполняло обязательства по установлению счетчиков газа значительному количеству потребителей, не выполняло предыдущие решения регулятора
Там также сообщили, что АО «Киевоблгаз» на ненадлежащем уровне оказывает потребителям услуги по распределению природного газа, в том числе и в части присоединения к газовым сетям.
«Необходимо, чтобы АО „Киевоблгаз“ стало образцом среди газораспределительных предприятий. Для этого у него есть все возможности. Однако оно допустило очень много существенных нарушений. Чтобы в дальнейшем их не было, предприятие сейчас должно понести ответственность», — резюмировали в НКРЭКУ.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин обязал претендентов на получение жилищных субсидий подавать декларацию о доходах и расходахВчера, 14:00 - 3814 22
При покупках в интернете нужно требовать чек, - ГНСВчера, 08:12 - 1043 6
Активы обанкротившегося банка «Аркада» оценили в 9 грн — Фонд гарантированияВчера, 11:29 - 2856 5
В правительстве раскрыли подробности возврата миллиардов ЯнуковичаВчера, 11:15 - 1645 5
SpaceX запустила еще 60 аппаратов Starlink: на орбите уже более 1500 интернет-спутниковВчера, 22:00 - 200 3
Кабмин обязал претендентов на получение жилищных субсидий подавать декларацию о доходах и расходахВчера, 14:00 - 3814 22
Украинцев автоматически переведут на новые договоры ЖКУВчера, 13:01 - 3378 1
Активы обанкротившегося банка «Аркада» оценили в 9 грн — Фонд гарантированияВчера, 11:29 - 2856 5
Цены на квартиры в новостройках Киева в апреле (инфографика)Вчера, 17:03 - 2520
В правительстве раскрыли подробности возврата миллиардов ЯнуковичаВчера, 11:15 - 1645 5
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 1551 1
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 534
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 745
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1945 5
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1760 1