Киевоблгаз оштрафовали почти на 1 млн грн

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) применила максимальный штраф к АО «Киевоблгаз» в размере 850 тыс. грн.

Соответствующее решение было принято на заседании регулятора 5 мая, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что во время плановой проверки было установлено, что предприятие допустило значительное количество нарушений лицензионных условий по распределению природного газа и осуществления мер госрегулирования.

«В частности, за период, который проверялся, общество (компания. — Ред.) не придерживалось структуры тарифа, не выполняло утвержденные регулятором инвестиционные программы, не осуществляло своевременно и в полном объеме расчеты с Оператором газотранспортной системы, нарушало сроки предоставления регулятору отчетных данных, не выполняло обязательства по установлению счетчиков газа значительному количеству потребителей, не выполняло предыдущие решения регулятора и т. п. », — уточнили в НКРЭКУ.

Там также сообщили, что АО «Киевоблгаз» на ненадлежащем уровне оказывает потребителям услуги по распределению природного газа, в том числе и в части присоединения к газовым сетям.

«Необходимо, чтобы АО „Киевоблгаз“ стало образцом среди газораспределительных предприятий. Для этого у него есть все возможности. Однако оно допустило очень много существенных нарушений. Чтобы в дальнейшем их не было, предприятие сейчас должно понести ответственность», — резюмировали в НКРЭКУ.

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