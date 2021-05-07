Елена Васина: генеральный регламент по защите данных (GDPR) и финуслуги

«Новая реальность» – социальное дистанцирование и удаленная работа – заставили нас чаще использовать интернет для общения и бизнеса.

Цифровизация была трендом последних лет, особенно в сфере финансовых услуг. Но пандемия придала этому такое ускорение, что регулятор не всегда успевает за изменениями на рынке.

По мере того как людям все комфортнее управлять финансами через интернет, сектор должен сосредоточиться на том, как улучшить опыт, не жертвуя безопасностью.

Большие данные – большие возможности

Коронавирусные ограничения повлияли на доступность финансовых услуг, с которой в Украине и так не все гладко. В стране треть населения не имеет банковских карт, а уровень финансовой грамотности и проникновения интернета оставляют желать лучшего.

Кроме того, резко вырос уровень безработицы, а страдания малого бизнеса вылились в регулярные протесты. В такой ситуации доступные финансовые услуги, в особенности кредиты – очень важны и с точки зрения экономики, и для стабильности социальной сферы. В основе финансовой инклюзии – доверие и технологии.

Отчет World Retail Banking Report 2020 от Capgemini и Европейской ассоциацией финансового менеджмента говорит, что более половины (57%) потребителей предпочитают интернет-банкинг по сравнению с 49% до COVID-19.

Если говорить о небанковском секторе, в Украине за прошлый год выдано более 12 миллионов кредитов, из них 10 миллионов – онлайн.

Дело даже не в пандемии или недоступности банковских отделений, сам по себе онлайн-опыт очень быстро завоевывает пользователей.

Сегодня миллениалы становятся основными потребителями финансовых услуг, а им уже наступает на пятки digital native поколение Z.

Коммуникация через социальные сети, бесшовные транзакции и персонализированный подход важны для работы с этой аудиторией. Все это требует умения работать с данными.

Big Data позволяют расширить линейку основных и создать новые продукты и услуги. Они помогают выбрать оптимальную стоимость продукта на основании анализа аудитории.

Кроме того, создание экосистемы данных совместно с кредитными бюро позволит финансовым компаниям успешнее бороться с мошенничеством и значительно снижать риски.

Однако возникает вопрос защиты персональной информации и доверия клиента к финкомпании.

По данным исследования World Retail Banking Report 2021 Voice of the Customer, 86% респондентов заявили, что поделятся своими данными, чтобы получить лучший и более персонализированный опыт.

При этом только четверть клиентов открыта для обмена данными без каких-либо оговорок. Люди хотят знать, кто и как использует их данные.



Данные World Retail Banking Report 2021 Voice of the Customer

GDPR: наведет порядок или остановит развитие финтеха?

В вопросах защиты персональных данных Украина ориентируется на европейские стандарты, которые определяются GDPR (General Data Protection Regulation/Генеральный регламент по защите данных. – Ред.). Документ действует с 2018 года и отличается серьезными штрафными санкциями за нарушения.



Инфографика KPMG

В Украине имплементировали отдельные положения Конвенции о защите физлиц при автоматизированной обработке персональных данных №108+.

Контролем безопасности персональной информации занимается уполномоченный по правам человека.

За прошлый год ей поступило около 2 тысяч жалоб по этому вопросу. Однако в целом институт защиты персональных данных в стране не развит, а суды не имеют устоявшейся практики работы с такими делами.

Сейчас готовится новый законопроект о защите персональных данных, основанный на международной практике применения директивы №108+ и GDPR.

Его создатели поставили задачу определить, что такое персональные данные и как их защищать, создать действенные механизмы регулирования в этой сфере.

По мнению авторов, документ соответствует европейским нормам. Тем не менее нужно привести в соответствие уже действующие в этой сфере законы, а также создать независимый орган, который будет контролировать и осуществлять защиту в сфере защиты персональных данных. Это важная составляющая интеграции Украины в ЕС.

Каждый из нас имеет право знать: кто обрабатывает наши данные, с какой целью, кому и в каком объеме передает, где находится обладатель и кто отвечает за их сохранность.

Со слов Аллы Савьюк, президента ВАФК, развитие рынка финансовых услуг зависит от того, насколько хорошо компании изучат своего клиента и его возможности. Это важно для создания оптимальных продуктов, комфорта обслуживания, эффективного скоринга.

«Гиперперсонализация – основа для клиентоориентированности, но для этого нужны данные, которые можно использовать в реальном времени. В Украине достаточно большое количество людей, которые не являются клиентами банков, – это скрытый рынок с отложенным спросом на финансовые услуги. Небанковский сектор может увеличить уровень финансовой инклюзии в стране, работая с этой группой населения, используя персональные данные. Однако слишком жесткая политика в этой сфере может парализовать бизнес и негативно повлиять на уровень проблемной задолженности», – отмечает Савьюк.

Как бы там не было, внедрение принципов GDPR в Украине идет. Бизнесу уже сегодня надо изучать европейские нормы. Готовить специалистов и приводить свои бизнес-процессы в соответствие с требованиями законов.

Это увеличит нагрузку на компании, но предполагаемые штрафы и потеря репутации гораздо опаснее.

Гибкие небанковские кредиторы и необанки имеют больше шансов быстрее адаптироваться под новые требования, однако многое будет зависеть от жесткости принятых норм.

Елена Васина, специалист по коммуникациям компании Bredley Holding