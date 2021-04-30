Компенсация использования личного автомобиля в служебных целях облагается налогом

В налогооблагаемый доход включают дополнительное благо в виде стоимости использования жилья, других объектов материального или нематериального имущества, принадлежащих работодателю, предоставленных налогоплательщику в безвозмездное пользование, или компенсация стоимости такого использования.

Об этом пишет Главное управление ГНС в Харьковской области.

Исключение составляют случаи, когда их предоставляют в связи с выполнением работником трудовой функции согласно трудовому договору (контракту) или это предусмотрено нормами коллективного договора или в соответствии с законом в установленных ими пределах.

Случаи, когда юридическое лицо должно компенсировать наемному работнику расходы на проезд:*

в связи с переводом, приемом или направлением на работу в другую местность;

в связи со служебными командировками.

Компенсацию, которую выплачивает юридическое лицо наемному работнику за использование им для служебных обязанностей собственного автомобиля, который не находится в аренде у юридического лица, могут проводить по решению руководителя предприятия, но она считается дополнительным благом.

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