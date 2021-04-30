Samsung прекращает выпуск обновлений для старых смартфонов

Компания Samsung довольно долго поддерживает свои смартфоны, но цикл поддержки в конце концов заканчивается. Бренд опубликовал новый бюллетень обновлений безопасности, из которого пропали флагманские смартфоны Galaxy S8 и Galaxy S8+.

Эти смартфоны выпустили в 2017 году. До сих пор компания продолжала выпускать регулярные обновления, сохраняя их актуальность. Но теперь этого не будет.

Конечно, завершение поддержки обновлений еще не делает эти устройства «кирпичами». Однако, в дальнейшем их использование может представлять угрозу безопасности из-за устаревшего программного обеспечения.

Но есть и хорошие новости для владельцев специальных моделей S8. Если у вас Galaxy S8 Active, вы и в дальнейшем будете получать ежеквартальные обновления. Пользователи Galaxy S8 Lite также будут получать обновления безопасности.