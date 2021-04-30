В Pfizer за три месяца продали ковид-вакцин на 3,5 миллиарда долларов

Нью-Йоркская фармацевтическая компания Pfizer сообщила, что за первые три месяца 2021 года заработала 4,9 млрд долларов и повысила прогноз прибыли благодаря продажам вакцины против коронавируса.

Об этом свидетельствует отчет Pfizer.

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В общем компания ожидает значительных поступлений от продаж вакцины на следующие три года.

Прогнозы Pfizer основывается на нынешних показателях продаж вакцины и потенциальных договоренностях с правительствами.

В частности, за первый квартал 2021 года компания продала вакцин на 3,5 миллиарда долларов; у нее также уже есть контракты на поставку 1,6 миллиарда доз вакцин до конца года – их выполнение принесет 26 миллиардов долларов.

Кроме того, в ближайшие месяцы Pfizer рассчитывает заключить еще несколько контрактов на поставку вакцин на этот и 2022 год.

Этому может способствовать полное одобрение вакцины для детей от 16 лет и в будущем – для детей 12-15 лет.

В ближайших планах Pfizer – предоставить первые результаты исследования безопасности вакцины на детях в возрасте 2-11 лет (до сентября 2021 года), а также эффективности третьей (бустерной) дозы для поддержания иммунитета.

В 2022 году компания планирует предварительно произвести 3 миллиарда доз вакцины.