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Эксперты посчитали, сколько электромобилей выпустят к 2030 году

Эксперты посчитали, сколько электромобилей выпустят к 2030 году

К 2030 году количество легковых авто, фургонов, грузовиков и автобусов на электричестве в мире возрастет с 11 млн до 145 млн.

Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства.

Первый глобальный отчет МЭА об электромобилях показал, что продажи в первом квартале 2021 года были более чем в 2,5 раза выше, чем в те же месяцы прошлого года, когда карантинные меры вызвали серию рецессий в мировой экономике.

Несмотря на экономический спад, который привел к сокращению мировой автомобильной промышленности на 16% в прошлом году, во всем мире тогда было зарегистрировано рекордных 3 миллиона новых электромобилей. Общее количество электромобилей достигло 10 миллионов. Также аналитики насчитали около 1 миллиона электрических фургонов, грузовиков и автобусов.

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По материалам Телеканал 24
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