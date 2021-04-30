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Как перепланировать квартиру в «квартиру-студию» — разъяснение КГГА

Как перепланировать квартиру в «квартиру-студию» — разъяснение КГГА

Чтобы жить в современном, стильном и функциональном жилище, не обязательно покупать квартиру с большим метражом в элитном доме. «Дизайнерское» жилье доступно даже владельцам малогабаритных квартир.

Об этом пишет заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций на своей странице в Facebook.

«По действующему законодательству для большинства работ, связанных с перестройкой квартиры, не требуется предварительное разрешение. Чтобы узаконить их, нужно лишь отметить изменения в техническом паспорте недвижимости и получить справку из БТИ. Главное — не затрагивать несущие конструкции», — пишет Таций.

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Изменения несущих конструкций, объединение балкона с комнатой, перенос санузла и другие вмешательства в инженерные конструкции требуют обязательного согласования с Государственной архитектурно-строительной инспекцией.

Особых условий также требует перепланировка квартиры в студию при наличии газовой плиты, ведь для этого также необходимо обеспечить обязательную гравитационную (самотечную) вентиляцию.

Что для этого нужно:

  • разработать и подать проект перепланировки и декларацию о начале работ, впоследствии изготовить новый технический паспорт и сообщить о готовности объекта, затем — внести информацию в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

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«Помните, что изменения несущих стен или инженерных систем без разрешения могут обернуться проблемами в будущем. От невозможности проводить любые операции с такой недвижимостью до принудительного восстановления первоначального состояния помещения», — отмечает он.

Также вмешательство в несущие конструкции может привести к потере тепла, повышению влажности и появлению плесени, а иногда даже к разрушению и обрушению дома! Планируя превратить свое жилье в стильную квартиру-студию соблюдайте требования законодательства и технических норм.

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По материалам Finance.UA
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