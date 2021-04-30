0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 38 0

OPPO начала подготовку к запуску производства автомобилей

OPPO начала подготовку к запуску производства автомобилей

Компания OPPO намерена добавить к выпуску смартфонов и сопутствующих товаров ещё один вид деятельности — производство автомобилей. Сообщивший об этом ресурс Xiuxiushai утверждает, что инициатором проекта стал гендиректор Тони Чен (Tony Chen).

Согласно источникам Xiuxiushai, Чен и его команда последние недели занимались подготовкой к запуску проекта, исследуя ресурсы, занимаясь поиском и наймом талантов в отраслевой сети и зондируя рынок.

Источник из окружения Чена указал, что OPPO сейчас находится на этапе обсуждения возможного производства автомобилей и изучения вопроса, но официально проект пока не утверждён.

Компания OPPO отказалась подтвердить это сообщение. Вместе с тем Тони Чен заявил: «Даже в производстве автомобилей мы сосредоточимся на областях, в которых OPPO может работать хорошо. Если автопроизводители не могут создавать хорошие автомобили, а у OPPO есть силы, мы попробуем это в будущем».

Из этого ресурс Xiuxiushai сделал вывод, что OPPO все ещё размышляет, какой подход выбрать, то ли, как Xiaomi, построить свой собственный автомобиль, то ли по примеру Huawei заняться созданием программного обеспечения и поддержкой производителей автомобилей.

По данным Xiuxiushai, в течение последних двух недель Чен встречался с представителями автопроизводителя Tesla и производителя аккумуляторов CATL. Ранее OPPO была приглашена на конференцию разработчиков SAIC, которая прошла в Шанхае в этом году. На ней OPPO с представителями разных отраслей приняла участие в обсуждении возможности создания программного обеспечения для интеллектуальных электромобилей и их будущее развитие.

Добавим, что OPPO недавно опубликовала множество патентов, связанных с автономным вождением, включая устройства для измерения расстояния, камеры и электронное оборудование для позиционирования автомобилей. Как утверждает китайский ресурс Autohome, автомобильное подразделение OPPO будет находиться в Чэнду (Китай).

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.