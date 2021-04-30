OPPO начала подготовку к запуску производства автомобилей

Компания OPPO намерена добавить к выпуску смартфонов и сопутствующих товаров ещё один вид деятельности — производство автомобилей. Сообщивший об этом ресурс Xiuxiushai утверждает, что инициатором проекта стал гендиректор Тони Чен (Tony Chen).

Согласно источникам Xiuxiushai, Чен и его команда последние недели занимались подготовкой к запуску проекта, исследуя ресурсы, занимаясь поиском и наймом талантов в отраслевой сети и зондируя рынок.

Источник из окружения Чена указал, что OPPO сейчас находится на этапе обсуждения возможного производства автомобилей и изучения вопроса, но официально проект пока не утверждён.

Компания OPPO отказалась подтвердить это сообщение. Вместе с тем Тони Чен заявил: «Даже в производстве автомобилей мы сосредоточимся на областях, в которых OPPO может работать хорошо. Если автопроизводители не могут создавать хорошие автомобили, а у OPPO есть силы, мы попробуем это в будущем».

Из этого ресурс Xiuxiushai сделал вывод, что OPPO все ещё размышляет, какой подход выбрать, то ли, как Xiaomi, построить свой собственный автомобиль, то ли по примеру Huawei заняться созданием программного обеспечения и поддержкой производителей автомобилей.

По данным Xiuxiushai, в течение последних двух недель Чен встречался с представителями автопроизводителя Tesla и производителя аккумуляторов CATL. Ранее OPPO была приглашена на конференцию разработчиков SAIC, которая прошла в Шанхае в этом году. На ней OPPO с представителями разных отраслей приняла участие в обсуждении возможности создания программного обеспечения для интеллектуальных электромобилей и их будущее развитие.

Добавим, что OPPO недавно опубликовала множество патентов, связанных с автономным вождением, включая устройства для измерения расстояния, камеры и электронное оборудование для позиционирования автомобилей. Как утверждает китайский ресурс Autohome, автомобильное подразделение OPPO будет находиться в Чэнду (Китай).