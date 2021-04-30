Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю, включающую длинные выходные, курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка.
Так, с прошлой среды по нынешнюю официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,77 до 27,73 грн (-0,1%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 27,77/27,79 до 27,76/27,78 (-0,1%).
Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках изменились за неделю с 27,65/27,84 до 27,64/27,84. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.
Со слов Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, на ближайшую неделю стоит ожидать незначительного снижения курса доллара к гривне.
«Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,7 грн, а наличный доллар в банках — 27,6/27,8 грн», — говорит Иосуб.
Как отмечает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex, на текущей неделе, судя по всему, торговая активность на межбанке будет минимальной. Причиной тому «большие выходные», а основной объем сделок ожидается уже после 10 мая.
«Полагаю, что на текущей неделе гривна к доллару США укрепится к уровню 27,70. Евро, вероятно, упадет к отметке 33,45», — прогнозирует Гойлов.
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