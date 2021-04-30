Цены на квартиры в новостройках Киева в апреле (инфографика)

Средняя стоимость квадрата в новых квартирах столицы за месяц увеличилась на 1 000 гривен – от 28 500 в марте до 29 500 в апреле 2021 года.
Об этом свидетельствует ежемесячная аналитика портала ЛУН.
За год прирост в цене составляет 4 000 грн, ведь еще в мае 2020 медианная цена квадратного метра была на уровне 25 100 грн. В долларах рост составил $110 за квадрат.
Средняя цена м2 в новостройках по районам Киева:
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По классам жилья:
Напомним, по данным исследования Monitor.Estate, количество новостроек в крупнейших городах Украины за последние 5 кварталов увеличилось на 28%.
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