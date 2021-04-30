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Цены на квартиры в новостройках Киева в апреле (инфографика)

Цены на квартиры в новостройках Киева в апреле (инфографика)

Средняя стоимость квадрата в новых квартирах столицы за месяц увеличилась на 1 000 гривен – от 28 500 в марте до 29 500 в апреле 2021 года.

Об этом свидетельствует ежемесячная аналитика портала ЛУН.

За год прирост в цене составляет 4 000 грн, ведь еще в мае 2020 медианная цена квадратного метра была на уровне 25 100 грн. В долларах рост составил $110 за квадрат.

Средняя цена м2 в новостройках по районам Киева:

  • в тройке самых дорогих районов неизменные лидеры – Печерский (62 800 грн), Шевченковский (35 800 грн) и Подольский (34 400 грн). Недалеко за лидерами следует Голосеевский район с ценниками в 33 300 грн;
  • немного меньше стоимость в Оболонском (28 100 грн), Соломенском (26 000 грн) и Святошинском (25 400 грн) районах;

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  • дешевле всего квадратный метр жилья обойдется в Днепровском и Дарницком районах столицы (по 22 700 грн). Примерно за столько же можно купить квартиру на первичке в Деснянском р-не: здесь средняя цена составляет 22 900 грн/квадрат.

По классам жилья:

  • эконом – 21 100 грн/м2;
  • комфорт – 25 500 грн;
  • бизнес – 45 800 грн;
  • премиум – 76 300 грн.

Напомним, по данным исследования Monitor.Estate, количество новостроек в крупнейших городах Украины за последние 5 кварталов увеличилось на 28%.

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По материалам Finance.UA
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