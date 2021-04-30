Пособие многодетным семьям: как и кому выплачивается

Как выплачивается пособие многодетным семьям, рассказали в Минсоцполитики.
Многодетная семья – семья, в которой супруги (мужчина и женщина) находится в зарегистрированном браке, вместе проживают и воспитывают трех и более детей. Или один родитель, который (которая) проживает вместе с тремя и более детьми и самостоятельно их воспитывает.
Состав семьи. В состав многодетной семьи также включаются дети, которые учатся на дневной или дуальной форме получения образования в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, – до окончания учебных заведений, но не долее чем до достижения ими 23 лет.
Родителям и детям из многодетных семей выдаются соответствующие удостоверения.
Размер пособия составляет 1700 гривен ежемесячно на одного ребенка.
Кому предоставляется пособие на детей, воспитывающихся в многодетных семьях? Пособие на детей назначается одному из родителей ребенка, постоянно проживающему вместе с ребенком. Получить такой вид помощи могут граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают в Украине.
Условия назначения такого пособия. Пособие на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, назначается на третьего и каждого последующего ребенка с месяца, в котором было подано заявление со всеми необходимыми документами, и выплачивается ежемесячно по месяц достижения ребенком 6-летнего возраста включительно.
Прекращение выплаты такого пособия. Выплата пособий на детей, которые воспитываются в многодетных семьях, прекращается в случае:
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