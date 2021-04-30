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Пособие многодетным семьям: как и кому выплачивается

Пособие многодетным семьям: как и кому выплачивается

Как выплачивается пособие многодетным семьям, рассказали в Минсоцполитики.

Многодетная семья – семья, в которой супруги (мужчина и женщина) находится в зарегистрированном браке, вместе проживают и воспитывают трех и более детей. Или один родитель, который (которая) проживает вместе с тремя и более детьми и самостоятельно их воспитывает.

Состав семьи. В состав многодетной семьи также включаются дети, которые учатся на дневной или дуальной форме получения образования в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, – до окончания учебных заведений, но не долее чем до достижения ими 23 лет.

Родителям и детям из многодетных семей выдаются соответствующие удостоверения.

Размер пособия составляет 1700 гривен ежемесячно на одного ребенка.

Кому предоставляется пособие на детей, воспитывающихся в многодетных семьях? Пособие на детей назначается одному из родителей ребенка, постоянно проживающему вместе с ребенком. Получить такой вид помощи могут граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают в Украине.

Условия назначения такого пособия. Пособие на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, назначается на третьего и каждого последующего ребенка с месяца, в котором было подано заявление со всеми необходимыми документами, и выплачивается ежемесячно по месяц достижения ребенком 6-летнего возраста включительно.

Прекращение выплаты такого пособия. Выплата пособий на детей, которые воспитываются в многодетных семьях, прекращается в случае:

  • лишения получателя помощи родительских прав
  • нецелевого использования средств и необеспечения создания получателем помощи надлежащих условий для полноценного содержания и воспитания ребенка
  • отнятия ребенка у получателя пособия без лишения его родительских прав
  • устройства ребенка на полное государственное содержание
  • зачисления ребенка на круглосуточное пребывание (от четырех ночевок в неделю) в интернат (пансион) заведения общего среднего образования (за исключением специальных учебных заведений, учебных заведений III степени, лицеев, обеспечивающих получение исключительно профильного среднего образования, и случаев, когда родители платят полную стоимость содержания ребенка в заведении)
  • пребывания получателя пособия в местах лишения свободы по решению суда
  • лишения статуса многодетной семьи
  • подачи получателем пособия заявления о прекращении выплаты пособия
  • смерти ребенка, смерти получателя пособия.

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По материалам Finance.UA
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