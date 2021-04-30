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В Украине упал спрос на аренду коммерческой недвижимости

В Украине упал спрос на аренду коммерческой недвижимости

За «карантинный» год в Украине значительно снизился спрос на аренду коммерческой недвижимости, и такая ситуация сохранится в ближайшем будущем.

Об этом в комментарии УНН рассказал руководитель комитета по информационным технологиям и аналитике Ассоциации специалистов недвижимости Украины Эдуард Бразас.

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«Спрос на аренду коммерческой недвижимости действительно упал, причем на все виды недвижимости, за исключением разве что складской недвижимости, которая сейчас пользуется спросом. Есть в принципе виды бизнеса, которые хорошо себя чувствуют. Именно они сейчас драйверы спроса — это медицинские учреждения, службы доставки, то, что работает на вынос, на доставку», — сказал он.

Так, по словам эксперта, IT-компании продолжают арендовать офисы, и у них есть достаточно широкий выбор, но они не могут закрыть все предложения на рынке.

Кроме того, Бразас сообщил, что при разумной денежной политике арендодателей много офисных и торговых помещений сдаются.

«Другой вопрос, что раньше это происходило за неделю-полторы, а сейчас может и несколько месяцев на рынке стоять, пока владелец не приведет свои пожелания в соответствие со спросом. Но если брать по рынку, то вакантных коммерческих помещений есть примерно 15%», — пояснил он.

Также, по его словам, в условиях карантина происходят и корректировки по ставкам арендной платы. «Сейчас в зависимости от того статуса, который есть в том или ином регионе, как правило, происходят точечные новые договоренности на конкретный месяц или на конкретный временной промежуток. Вот объявили карантин, арендаторы и арендодатели сели и обсудили арендную плату», — отметил собеседник.

Отвечая на вопрос, когда ждать улучшения ситуации на рынке аренды коммерческой недвижимости, Бразас ответил: «Если у нас раз в две недели будут объявлять локдаун, будет только хуже. Если до власти дойдет, что убивать бизнес не равно борьбе с коронавирусом, то тогда у нас плюс-минус все выровняется. Я не вижу больших четких перспектив, что здесь у нас завтра все улучшится. Вот такая перманентно плохая ситуация будет в ближайшем будущем».

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По материалам УНН
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