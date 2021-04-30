В Европе стартуют потребительские тесты электрических Ford E-Transit (фото)

Компания Ford планирует начать в ближайшее время в Европе потребительские испытания электрических версий E-Transit.
Об этом сообщает пресс-служба производителя.
Предсерийные автомобили E-Transit присоединятся к автопаркам клиентов, чтобы работать в реальных условиях с крупными предприятиями в сфере супермаркетов, доставки на дом, почтовых и коммунальных услуг в Германии, Норвегии и Великобритании.
Инженеры Ford будут использовать данные испытаний, чтобы усовершенствовать технологии электромобилей нового поколения для увеличения запаса хода.
Участвующие в испытании прототипы автомобилей Ford собраны в британским исследовательском центре компании в Дантоне. На испытания отправятся фургоны E-Transit, а также модификации с различными надстройками на шасси, включая рефрижераторы, бортовые грузовики и машины для перевозки различных товаров.
В будущем году компания Ford намерена предложить европейским клиентам широкий выбор вариантов кузова, длины, высоты крыши и полной массы E-Transit. Покупателям будут доступны 25 различных модификаций.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Обяжут ли украинцев нести наличные в банки и какие налоги предлагают платить15 ч. назад - 14326 6
ФЛП жалуются на отказы в получении 8000 грн: эксперт объяснил причиныВчера, 15:30 - 1560 4
Нужны ли водителю скутера техпаспорт и водительское удостоверение6 ч. назад - 628 2
Долги за коммуналку превысят 100 млрд грн: в Раде назвали риски «рыночной» цены на газ8 ч. назад - 1473 2
Уже полмиллиона людей желают воспользоваться спутниковым интернетом Илона Маска19 ч. назад - 448 2
Обяжут ли украинцев нести наличные в банки и какие налоги предлагают платить15 ч. назад - 14326 6
Эксперт назвал самую выгодную и самую неудачную валютную инвестицию в 2021 году (инфографика)13 ч. назад - 4160
Кому предлагают зарплату от 20 тыс. грн15 ч. назад - 2682
Долги за коммуналку превысят 100 млрд грн: в Раде назвали риски «рыночной» цены на газ8 ч. назад - 1473 2
Онлайн-арест счетов за долги: как будет происходить13 ч. назад - 799 1
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавирусаПозавчера, 12:10 - 975
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 1970 1
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 636
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 824
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 2174 5