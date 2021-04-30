В Европе стартуют потребительские тесты электрических Ford E-Transit (фото)

Компания Ford планирует начать в ближайшее время в Европе потребительские испытания электрических версий E-Transit.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Предсерийные автомобили E-Transit присоединятся к автопаркам клиентов, чтобы работать в реальных условиях с крупными предприятиями в сфере супермаркетов, доставки на дом, почтовых и коммунальных услуг в Германии, Норвегии и Великобритании.

Инженеры Ford будут использовать данные испытаний, чтобы усовершенствовать технологии электромобилей нового поколения для увеличения запаса хода.

Участвующие в испытании прототипы автомобилей Ford собраны в британским исследовательском центре компании в Дантоне. На испытания отправятся фургоны E-Transit, а также модификации с различными надстройками на шасси, включая рефрижераторы, бортовые грузовики и машины для перевозки различных товаров.

В будущем году компания Ford намерена предложить европейским клиентам широкий выбор вариантов кузова, длины, высоты крыши и полной массы E-Transit. Покупателям будут доступны 25 различных модификаций.