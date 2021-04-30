Стало известно, когда Adobe Flash Player полностью исчезнет из Windows 10

Компания Microsoft рассказала, что Adobe Flash Player будет исключен из будущего майского обновления Windows 10 21H1, а уже в июле будет опубликован обязательный апдейт KB4577586, после которого Flash Player окончательно исчезнет из системы. Кроме этого, подобные обновления для удаления плагина запланированы для Windows 8.1, Windows Server 2012 и Windows Embedded 8 Standard.

Напомним, что недавно компания Microsoft начала удалять двигатель Flash из своих продуктов, и начала с собственного браузера Microsoft Edge. Сейчас Flash Player стали удалять и из Windows, но в компании уточнили, что обновление не затрагивает Adobe Flash Player, который был установлен пользователем в ручном режиме из другого источника.

Adobe Flash Player планировалось удалить еще с конца 2015 года, и еще тогда было понятно, что процесс будет довольно долгим, и производители программного обеспечения будут пытаться оставлять поддержку как можно дольше. Правда, так делают не все крупные бренды – компания Apple, например, сделала это одной из первых.

Сама компания Adobe перестала поддерживать Flash Player еще в конце прошлого года, а уже в начале этого в принудительном порядке отключила плагин на всех девайсах, где он был установлен. Что интересно, это привело к ситуации, когда вся железнодорожная сеть в китайском городе Шэньяне перестала функционировать, из-за чего китайскому оператору China Railway Shenyang пришлось воспользоваться архивной пиратской копией Flash Player.