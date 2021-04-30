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Стало известно, когда Adobe Flash Player полностью исчезнет из Windows 10

Стало известно, когда Adobe Flash Player полностью исчезнет из Windows 10

Компания Microsoft рассказала, что Adobe Flash Player будет исключен из будущего майского обновления Windows 10 21H1, а уже в июле будет опубликован обязательный апдейт KB4577586, после которого Flash Player окончательно исчезнет из системы. Кроме этого, подобные обновления для удаления плагина запланированы для Windows 8.1, Windows Server 2012 и Windows Embedded 8 Standard.

Напомним, что недавно компания Microsoft начала удалять двигатель Flash из своих продуктов, и начала с собственного браузера Microsoft Edge. Сейчас Flash Player стали удалять и из Windows, но в компании уточнили, что обновление не затрагивает Adobe Flash Player, который был установлен пользователем в ручном режиме из другого источника.

Adobe Flash Player планировалось удалить еще с конца 2015 года, и еще тогда было понятно, что процесс будет довольно долгим, и производители программного обеспечения будут пытаться оставлять поддержку как можно дольше. Правда, так делают не все крупные бренды – компания Apple, например, сделала это одной из первых.

Сама компания Adobe перестала поддерживать Flash Player еще в конце прошлого года, а уже в начале этого в принудительном порядке отключила плагин на всех девайсах, где он был установлен. Что интересно, это привело к ситуации, когда вся железнодорожная сеть в китайском городе Шэньяне перестала функционировать, из-за чего китайскому оператору China Railway Shenyang пришлось воспользоваться архивной пиратской копией Flash Player.

По материалам ITsider.
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