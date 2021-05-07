В Минсоцполитики объяснили, зачем изменили правила назначения субсидий

В Украине изменили правила назначения субсидий: нужно подавать новую заявку на ее получение. Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко объяснил, что нововведение необходимо для перезагрузки системы назначения субсидий.

Об этом он рассказал в эфире программы «Перша шпальта».

Замминистра отметил, что если украинец совершил разовую дорогостоящую покупку имущества, товаров, работ, услуг, валюты и т.д. — это будет основанием для отказа в предоставлении субсидии на следующие 12 месяцев.

«Существуют случаи, когда человек оформляет субсидию и через несколько недель идет и покупает валюты на 1 млн грн. И здесь возникает логичный и нормальный вопрос к любому человеку, даже не к государственному служащему. Нормально работает эта система? Конечно, нет», — пояснил Музыченко.

Он заверил, что деньги на выплату субсидий в госбюджете заложены, и правительство не планирует масштабно сокращать количество получателей жилищной субсидии

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Замминистра также напомнил, что с мая текущего года в Украине субсидии будут выплачиваться исключительно деньгами. Так, у украинцев будут 5 месяцев не отопительного периода, чтобы подтвердить право на получение субсидий.

В правительстве отмечают, что с помощью нововведений субсидию смогут получать только те, кто действительно в ней нуждается. Посредством новых деклараций Минсоцполитики планирует «отсеять» хотя бы небольшой процент людей, которые не сильно нуждаются в государственной помощи и способны самостоятельно оплачивать счета за коммуналку.

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