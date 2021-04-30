Банкротство физического лица как способ решить проблемную задолженность

С октября 2019 года в Украине введен в действие Кодекс по процедурам банкротства.

Об этом сообщила заместитель начальника Западного межрегионального управления Министерства юстиции в Волынской области Ольга Семенюк.

Производство по делу о неплатежеспособности должника — физического лица может быть открыто только по заявлению должника и только при наличии следующих условий:

размер просроченных обязательств должника перед кредитором (кредиторами) составляет не менее 30 размеров минимальной заработной платы;

должник прекратил погашение кредитов или проведение других плановых платежей в размере более 50 процентов месячных платежей по каждому из кредитных и других обязательств в течение двух месяцев;

принято постановление в исполнительном производстве об отсутствии у физического лица имущества, на которое может быть обращено взыскание;

существуют другие обстоятельства, подтверждающие, что в ближайшее время должник не сможет выполнить денежные обязательства или произвести обычные текущие платежи (угроза неплатежеспособности).

«После возбуждения процедуры банкротства сумма долга физического лица фиксируется, начисление процентов и штрафов прекращается. А по завершении процедуры — все долги списываются, даже если имущества должника не хватило для расчетов», — говорит Семенюк.

В то же время банкрот должен предоставить исчерпывающую информацию о своем имуществе и имуществе членов своей семьи. Предоставление ложной информации приведет к закрытию производства по делу.

Что это значит:

человек, который имеет долги и понимает, что не в состоянии погасить их в соответствии с условиями договора, может обратиться в хозяйственный суд по месту регистрации с заявлением об открытии дела о признании его неплатежеспособности (банкротство):

если суд принимает решение открыть такое производство, будет начата процедура реструктуризации долгов: составление плана погашения задолженности и согласование его с должником и кредитором. Реструктуризированный долг можновыплачивать до 10 лет.

Если должник согласится с планом реструктуризации, банкротом его не признают.

Процедура реструктуризации предлагает следующие возможности:

реализацию имущества по принципу системы ProZorro;

отсрочку, рассрочку или списание долга;

изменение сроков и размера долга, возможность вернуть долг третьей стороной.

Если же должник не согласится с планом реструктуризации, суд перейдет к следующему этапу: описи имущества должника и его продаже для удовлетворения требований кредитора.

Кодексом о банкротстве предусмотрено, что квартиру или дом отбирать не будут, если это единственное жилье должника и его семьи и если площадь не превышает нормативную: для квартиры — 60 кв. м общей площади или 13,65 кв. м на каждого члена семьи должника, для дома — 120 кв. м. Также можно обратиться с ходатайством не изымать некоторое имущество, которое необходимо для удовлетворения насущных потребностей должника или членов его семьи.

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