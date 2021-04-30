Банкротство физического лица как способ решить проблемную задолженность

С октября 2019 года в Украине введен в действие Кодекс по процедурам банкротства.
Об этом сообщила заместитель начальника Западного межрегионального управления Министерства юстиции в Волынской области Ольга Семенюк.
Производство по делу о неплатежеспособности должника — физического лица может быть открыто только по заявлению должника и только при наличии следующих условий:
«После возбуждения процедуры банкротства сумма долга физического лица фиксируется, начисление процентов и штрафов прекращается. А по завершении процедуры — все долги списываются, даже если имущества должника не хватило для расчетов», — говорит Семенюк.
В то же время банкрот должен предоставить исчерпывающую информацию о своем имуществе и имуществе членов своей семьи. Предоставление ложной информации приведет к закрытию производства по делу.
Что это значит:
Если должник согласится с планом реструктуризации, банкротом его не признают.
Процедура реструктуризации предлагает следующие возможности:
Если же должник не согласится с планом реструктуризации, суд перейдет к следующему этапу: описи имущества должника и его продаже для удовлетворения требований кредитора.
Кодексом о банкротстве предусмотрено, что квартиру или дом отбирать не будут, если это единственное жилье должника и его семьи и если площадь не превышает нормативную: для квартиры — 60 кв. м общей площади или 13,65 кв. м на каждого члена семьи должника, для дома — 120 кв. м. Также можно обратиться с ходатайством не изымать некоторое имущество, которое необходимо для удовлетворения насущных потребностей должника или членов его семьи.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кривом Роге сделали городской транспорт полностью бесплатным для горожан впервые в УкраинеВчера, 13:40 - 5924 26
Курс Bitcoin вырастет в разы к концу 2021 года — прогноз EcoinometricsВчера, 11:14 - 2944 15
ФЛП хотят освободить от ЕСВ и единого налога до конца годаПозавчера, 20:00 - 13393 11
Должника по алиментам заставили заплатить долг за 14 летПозавчера, 17:32 - 1884 6
Блинкен не скрывает шока от разрушения корпоративного управления в "Нафтогазе" – ЦПКВчера, 10:44 - 791 5
Требования для выхода на пенсию ужесточатВчера, 15:05 - 6998 3
В Кривом Роге сделали городской транспорт полностью бесплатным для горожан впервые в УкраинеВчера, 13:40 - 5924 26
Курс Bitcoin вырастет в разы к концу 2021 года — прогноз EcoinometricsВчера, 11:14 - 2944 15
Пенсии в 2021: кому и за что будут уменьшать выплаты (инфографика)Вчера, 12:00 - 2077
Доля доллара США в мировых валютных резервах упала до 25-летнего минимумаВчера, 10:15 - 1851
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавирусаВчера, 12:10 - 546
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 1856 1
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 602
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 796
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 2097 5