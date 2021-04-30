Эксперт назвал самую выгодную и самую неудачную валютную инвестицию в 2021 году (инфографика)

На территории бывшего СНГ самыми выгодными среди валютных инвестиций остаются вложения в биткоин.
Об этом сообщил руководитель отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин на странице в Facebook.
Доходность валютных инвестиций на рынке СНГ за 4 месяца 2021 года (рассматривается конвертация в локальную валюту для инвестиции, и обратная конвертация для выхода):
Продовольственная инфляция с начала года составила 9,2%. Все остальные инвестиции показали доходность ниже уровня продовольственной инфляции.
Самой неудачной инвестицией были вложения в недвижимость Беларуси и золото. На этих направлениях инвесторы потеряли в валюте более 6%.
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