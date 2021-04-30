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Освобождаются ли от уплаты ЕСВ ФЛП за периоды, в которых не получали доход

Освобождаются ли от уплаты ЕСВ ФЛП за периоды, в которых не получали доход

В соответствии с п. 4 части первой ст. 4 Закона Украины от 08 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями, плательщиками единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее – ЕВ) являются ФЛП, в том числе ФЛП – плательщики ЕН.

Об этом рассказали в ГНС Хмельницкой области.

Для ФЛП – плательщиков ЕН ЕВ начисляется на суммы, которые определяются такими плательщиками самостоятельно для себя, но не больше максимальной величины базы начисления ЕВ, установленной Законом № 2464. При этом сумма ЕВ не может быть меньше размера минимального страхового взноса.

Минимальный страховой взнос – это сумма ЕВ, которая определяется расчетно как произведение минимального размера заработной платы на размер взноса, установленного законом на месяц, за который начисляется заработная плата (доход), и подлежит уплате ежемесячно (п. 5 части первой ст. 1 Закона № 2464).

Частью пятой ст. 8 Закона № 2464 для указанной категории плательщиков установлена обязательная ставка ЕВ, равная 22 проц. базы начисления.

ЕВ подлежит уплате независимо от финансового состояния плательщика (часть двенадцатая ст. 9 Закона № 2464).

Право на освобождение от уплаты ЕВ за себя имеют

  • в том числе ФЛП – плательщики ЕН при условии, что они получают пенсию по возрасту или по выслуге лет, или являются лицами с инвалидностью, или достигли возраста, установленного ст. 26 Закона Украины от 09 июля 2003 года № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (далее – Закон № 1058), и получают согласно закону пенсию или социальную помощь. Такие лица могут быть плательщиками ЕВ исключительно при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования (часть четвертая ст. 4 Закона № 2464).

Таким образом, ФЛП – плательщики ЕН уплачивают ЕВ за периоды, в которых они были плательщиками единого налога, независимо от того, получали они доход в этот период или нет.

Исключением является ФЛП при условии, что они получают пенсию по возрасту или по выслуге лет, или являются лицами с инвалидностью, или достигли возраста, установленного ст. 26 Закона № 1058, и получают в соответствии с законом пенсию или социальную помощь.

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По материалам Finance.UA
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