Освобождаются ли от уплаты ЕСВ ФЛП за периоды, в которых не получали доход

В соответствии с п. 4 части первой ст. 4 Закона Украины от 08 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями, плательщиками единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее – ЕВ) являются ФЛП, в том числе ФЛП – плательщики ЕН.
Об этом рассказали в ГНС Хмельницкой области.
Для ФЛП – плательщиков ЕН ЕВ начисляется на суммы, которые определяются такими плательщиками самостоятельно для себя, но не больше максимальной величины базы начисления ЕВ, установленной Законом № 2464. При этом сумма ЕВ не может быть меньше размера минимального страхового взноса.
Минимальный страховой взнос – это сумма ЕВ, которая определяется расчетно как произведение минимального размера заработной платы на размер взноса, установленного законом на месяц, за который начисляется заработная плата (доход), и подлежит уплате ежемесячно (п. 5 части первой ст. 1 Закона № 2464).
Частью пятой ст. 8 Закона № 2464 для указанной категории плательщиков установлена обязательная ставка ЕВ, равная 22 проц. базы начисления.
ЕВ подлежит уплате независимо от финансового состояния плательщика (часть двенадцатая ст. 9 Закона № 2464).
Право на освобождение от уплаты ЕВ за себя имеют
Таким образом, ФЛП – плательщики ЕН уплачивают ЕВ за периоды, в которых они были плательщиками единого налога, независимо от того, получали они доход в этот период или нет.
Исключением является ФЛП при условии, что они получают пенсию по возрасту или по выслуге лет, или являются лицами с инвалидностью, или достигли возраста, установленного ст. 26 Закона № 1058, и получают в соответствии с законом пенсию или социальную помощь.
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