Кому предлагают зарплату от 20 тыс. грн

Аналитики robota.ua позаботились о вас и подготовили подборку актуальных вакансий, в которых работодатели предлагают зарплату от 20 000 грн (профессии и отрасли – разные).
Об этом говорится на сайте robota.ua
Инженер-проектировщик в «ССТ Групп» (Одесса). Предприятие, предоставляющее инжиниринговые и строительные услуги, открывает конкурс на замещение должности. Предлагается заработная плата в размере 20 000-27 000 грн (зависит от навыков и опыта). Работодатель ожидает, что у претендента будет техническое образование (законченное или последние курсы вуза); также важны знание английского языка (средний уровень) – чтение и понимание документации и переписки; наличие домашнего рабочего места и компьютера (желательно); будет хорошо владеть AutoCAD; желателен опыт работы в проектировании (от этого зависит размер зарплаты); будет порядочным, ответственным, ориентированным на результат и саморазвитие, гибким. Знание современных методов проектирования (BIM) будет преимуществом.
Компания предлагает работу в офисе; официальное оформление, полный соцпакет; обучение и тренинги (профильные, языковые) развитую систему менторства (индивидуальный наставник); сдельно-премиальную оплату труда; молодой, талантливый коллектив; зону отдыха с настольными играми, TV-приставкой и коллекцией игр.
Email marketing manager в Zakaz.ua (Киев). Международная компания, которая специализируется на доставке продуктов из передовых гипермаркетов, приглашает в команду. Предлагаемая зарплата – 30 000-40 000 грн. Требования к кандидату: опыт работы в e-commerce-проектах; понимание основных метрик (Open rete, Click rate); понимание принципов и логики работы сервисов рассылки; знание Excel на уровне создания сводных таблиц и функции ВПР, HTML, CSS; навыки работы с ESP (eSputnik, UniSender, MailChimp); навыки сегментирования; аналитические способности; креативность, гибкость в работе; грамотная устная, письменная и эффективная межличностная коммуникация.
Кандидатам, которые пройдут отбор, компания предлагает: достойный уровень компенсации по результатам собеседования; интересные и нетривиальные задачи; возможность стать частью динамично растущего бизнеса и работать в молодом, дружном коллективе; сильную экспертизу в смежных отраслях: продуктовой, аналитической; комфортный график работы; оплачиваемый отпуск, официальное оформление; современный офис; регулярные корпоративные мероприятия.
Руководитель юридической службы в Visotsky Consulting (Киев). Международная консалтинговая компания открывает вакансию. Важно, чтобы претенденты были ориентированы на результат и интересы компании; умели принимать решения; были инициативными; организованными; хотели учиться и развиваться. Важна, в частности, компетентность в договорном и налоговом праве; наличие опыта регистрации юридических лиц, внесение изменений в учредительные документы; опыт работы с объектами интеллектуальной собственности, включая иностранные юрисдикции (желательно).
Предлагается: достойная заработная плата – 22 400-42 000 грн; интересные разнообразные проекты и задачи; возможность постоянно повышать свою компетентность и работать с лучшими экспертами в области управления бизнесом.
HR-менеджер в «Украинский аграрный холдинг (Киев). Среди требований к претендентам: опыт в подборе персонала, анализе потребности в персонале; отличное знание и навыки работы в программе 1С 8.3; безупречное знание трудового законодательства, нормативных кадровых документов; опыт работы на производственном предприятии или в АПК будет преимуществом.
Кандидатов ждет: пространство для идей и их реализации совместно с единомышленниками; современный офис; официальное трудоустройство и гарантии согласно КЗоТ; внутреннее развитие в рамках компании; зарплата – 25 000 грн (зависит от опыта и компетенций); график: 5/2, с 8.30 до 17.30; участие в тренингах и обучениях за счет компании.
Конструктор мебели (обучение) в «MIM-K» (Киев). Компания, которая производит корпусную мебель любой сложности под индивидуальный заказ, набирает начинающих конструкторов. Есть возможность пройти собеседование онлайн. Требования: высшее профильное образование; опыт работы, в частности, в мебельной сфере будет преимуществом; знание основ конструирования и проектирования; творческое мышление.
Условия работы: график: с 9.00 до 18.00, сб, вс – выходные; заработная плата после успешного прохождения обучения – от 20 000 до 35 000 грн + ставка (от проектов) возможность карьерного роста; дружный коллектив.
Эксперт по продаже цифровой техники в МТА (Черновцы). Сеть магазинов цифровой техники и всеукраинский интернет-магазин ищет амбициозных и коммуникабельных специалистов. Нужны кандидаты, которые активно интересуются персональной цифровой техникой; приветливые, внимательные и ответственные; которые любят учиться и не боятся работы; верят в себя, умеют ставить цели и достигать их.
Гарантируется: специализированное обучение, оплачиваемая стажировка; удобный график работы, 1-2 выходные; заработная плата – 20 000 грн (своевременная выплата два раза в месяц); оплачиваемый отпуск, больничные; официальное трудоустройство. Также кандидата ждет: доброжелательная атмосфера в молодой команде профессионалов; новые друзья и единомышленники, активное участие в насыщенной корпоративной жизни компании; возможность зарабатывать больше, участвуя в мотивационных программах и играх для торгового персонала; прохождение профессиональных тренингов от операторов и производителей.
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