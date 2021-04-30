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1 из 5 представителей поколения миллениалов уверен, что никогда не выйдет на пенсию — исследование

1 из 5 представителей поколения миллениалов уверен, что никогда не выйдет на пенсию — исследование

Большинство взрослых мечтают поскорее выйти на пенсию и получать стабильный доход, отдыхая.

Однако недавнее исследование GoBankingRates показало, что 1 из 5 миллениалов уверен, что не доживет до пенсии или будет продолжать работать в старшем возрасте.

19,6% представителей молодого поколения в опросе указали, что не заботятся о предстоящем выходе на пенсию. По мнению экспертов, на то есть ряд причин.

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Джон Грейвс, основатель финансовой компании G&H в штате Огайо, говорит, что такие настроения дальновидны. По его мнению, у миллениалов много долгов, меньше сбережений и они больше чувствуют влияние инфляции. Поэтому они не хотят думать о будущем, поскольку должны решать насущные финансовые проблемы.

«Оплата за обучение в вузах сейчас как никогда высока, а приобрести собственную недвижимость без помощи родителей молодым людям не под силу. В будущем миллениалы вынуждены будут решать множество финансовых проблем», — считает Грейвс.

По мнению эксперта, молодое поколение все же должно заботиться о своем финансовом благополучии в перспективе, чтобы впоследствии не оказаться в тупике и долговых ямах.

Энтони Траес, сертифицированный финансовый планировщик и одновременно представитель поколения миллениалов убежден, что будущее молодого поколения напрямую зависит от преодоления ими барьеров и мотивации повышать собственный уровень финансовой грамотности.

«Пенсия должна быть не трудным этапом жизни, а периодом, в котором человек наслаждается полученным за годы активной работы», — добавляет Траес.

Эксперт рассказывает, что представителям молодого поколения необходимо стремиться к финансовой независимости, находить выгодные возможности для инвестиций и пытаться увеличивать свои доходы.

Для этого нужно постоянно развиваться и улучшать уровень знаний о деньгах, использовать их как инструмент для достижения целей, а не возможность свести концы с концами.

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По материалам Телеканал 24
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