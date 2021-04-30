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Нужны ли водителю скутера техпаспорт и водительское удостоверение

Нужны ли водителю скутера техпаспорт и водительское удостоверение

После увеличения штрафов за управление транспортным средством без соответствующей категории до 3400 грн, водителю скутера важно проехать мимо работника полиции, чтобы тот его не остановил. Это объясняется тем, что в большинстве случаев никаких регистрационных документов водитель скутера не имеет. Водитель получает штраф и в некоторых случаях может даже лишиться скутера.

Об этом пишет Дорожный адвокат.

Однако не всегда на скутер нужно иметь свидетельство о регистрации и водительское удостоверение. Не зная норм закона, водителю сложно аргументировать, что для этого транспортного средства не предусмотрена регистрация и водительское удостоверение.

Ответственность. Согласно ч. 2 ст. 126 КУоАП управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством, предусматривает штраф в размере 3400 грн.

Согласно ч.6 ст.121 КУоАП управление водителем транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, предусматривает наложение штрафа в размере 850 грн. При этом, возможно задержание автомобиля, то есть штрафплощадка (ст.265-2 КУоАП).

Дальше интереснее. За повторное в течение года совершение этого нарушения предусмотрен штраф в размере 1700 грн. или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, с платным изъятием транспортного средства или без такового (ч.7 ст.121 КУоАП). При повторном нарушении решение принимает уже суд, однако скутер задерживается в любом случае до решения дела в суде.

Требования к регистрации ТС и наличию водительского удостоверения. Согласно п.п.30.1 ПДД владельцы механических транспортных средств должны зарегистрировать их в уполномоченном органе МВД в течение 10 дней с момента приобретения. Согласно п.п.2.9.в ПДД водителю запрещается управлять транспортным средством, не зарегистрированным в сервисном центре МВД.

Подпунктом 2.1 ПДД предусмотрено, что водитель механического транспортного средства должен иметь при себе водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории и регистрационный документ на транспортное средство.

Ключевым моментом для обязательного наличия указанных документов является отнесение транспортного средства к категории «механическое».

Как отличить механическое транспортное средство. Законодательством разграничены понятия «Механическое транспортное средство» и «Транспортное средство». Разница между этими понятиями заключается в наличии двигателя внутреннего сгорания, а также мощности электродвигателя.

Согласно п. 1.10 Закона “О дорожном движении” механическое транспортное средство – транспортное средство, приводимое в движение с помощью двигателя. Этот термин распространяется, в частности, на транспортные средства с электродвигателем мощностью более 3 кВт.

Транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки людей или грузов, а также установленного на нем специального оборудования или механизмов;

Механическое транспортное средство – транспортное средство, приводимое в движение с помощью двигателя. Этот термин распространяется в том числе на транспортные средства с электродвигателем мощностью свыше 3 кВт; мопед – двухколесное транспортное средство, которое имеет двигатель с рабочим объемом до 50 куб. см или электродвигатель мощностью до 4 кВт.

Итак, транспортное средство, в частности скутер, с электродвигателем считается механическим при условии, что мощность двигателя более 3 кВт. В то же время любое транспортное средство, приводимое в движение с помощью двигателя внутреннего сгорания, независимо от его рабочего объема, относится к механическим транспортным средствам.

К какой категории ТС относятся скутеры. Согласно п.2.13 ПДД к транспортным средствам категории А1 относятся мопеды, мотороллеры и другие двухколесные транспортные средства, которые имеют двигатель с рабочим объемом до 50 куб.см или электродвигатель мощностью до 4 кВт.

При этом пунктом 3 Положения о порядке выдачи удостоверений водителя, утвержденного постановлением КМУ от 08.05.1993 № 340, предусмотрено, что транспортные средства, управление которыми разрешается при наличии удостоверения водителя, подразделяются на следующие категории, в частности, А1 – мопеды, мотороллеры и другие двухколесные (трехколесные) транспортные средства, которые имеют двигатель с рабочим объемом до 50 куб. сантиметров или электродвигатель мощностью до 4 кВт.

Указанное свидетельствует о том, что к категории А1 относятся транспортные средства, в частности скутеры, с электродвигателем мощностью от 3 до 4 кВт, поскольку именно они принадлежат к механическим транспортным средствам в понимании Закона Украины “О дорожном движении”. На эти транспортные средства право на управление предполагает наличие разрешительных документов.

Наличие водительского удостоверения и регистрационного документа предусмотрено исключительно для «механических» транспортных средств. Механическими считают скутеры с электродвигателем мощностью от 3 до 4 кВт, а также все ТС с двигателем внутреннего сгорания.

Если скутер имеет мощность менее 3 кВт, он не относится к категории «механический» и соответственно не предусматривает для водителя необходимости иметь при себе водительское удостоверение и регистрационный документ.

В случае, если транспортное средство с электродвигателем имеет мощность более 3 кВт, наличие указанных документов является обязательным. Отсутствие этих документов предусматривает штрафы и задержание скутера.

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По материалам Finance.UA
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