Как действовать, если таможенники завышают стоимость ввозимого под растаможку автомобиля

Таможня может отказать декларанту в таможенном оформлении автомобиля по заявленной им таможенной стоимости.

Об этом пишет Дорожный адвокат.

Такой отказ может быть дан при наличии обоснованных оснований полагать, что декларантом заявлены недостоверные сведения о таможенной стоимости товаров или если такая стоимость определена неверно.

Однако в таком случае Таможня обязана вынести письменное Решение о корректировке заявленной таможенной стоимости. В этом решении должны быть указаны конкретные причины непризнания изначально заявленной таможенной стоимости.

В случае согласия с решением таможни, декларант может самостоятельно произвести корректировку заявленной таможенной стоимости согласно расчетам таможни и подать новую таможенную декларацию. На это ему дается 10 рабочих дней с даты такого отказа.

В случае несогласия с решением таможни о корректировке заявленной таможенной стоимости по обращению декларанта таможня должна выпустить автомобиль в свободное обращение при условии уплаты:

таможенных платежей с начальной заявленной декларантом таможенной стоимостью;

денежного залога в сумме разницы между суммой таможенных платежей, начисленной таможней и декларантом. Срок денежного залога не может превышать 90 календарных дней со дня выпуска автомобиля в свободное обращение.

В течение 80 дней (со дня выпуска автомобиля в свободное обращение декларант может предоставить таможне дополнительные документы для подтверждения изначально заявленной им таможенной стоимости.

В случае предоставления дополнительных документов таможня обязана рассмотреть представленные дополнительные документы и в течение 5 рабочих дней вынести письменное решение.

Этим решением таможня может:

или признать изначально заявленную таможенную стоимость и отменить свое решение о корректировке таможенной стоимости. В таком случае денежный залог возвращается декларанту;

или отказать в признании изначально заявленной таможенной стоимости с учетом дополнительных документов. В таком случае денежный залог зачисляется в бюджет.

Если таможня в течение 5 рабочих дней не дает обоснованного отказа в признании изначально заявленной таможенной стоимости с учетом дополнительных документов, считается, что декларантом таможенная стоимость товаров определена верно. В таком случае таможня самостоятельно отменяет решение о корректировке заявленной таможенной стоимости, а предоставленная финансовая гарантия возвращается декларанту.

Во время этой процедуры вы имеете право обжаловать такое решение в таможенном органе высшего уровня или в суде.

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