Как действовать, если таможенники завышают стоимость ввозимого под растаможку автомобиля

Таможня может отказать декларанту в таможенном оформлении автомобиля по заявленной им таможенной стоимости.
Об этом пишет Дорожный адвокат.
Такой отказ может быть дан при наличии обоснованных оснований полагать, что декларантом заявлены недостоверные сведения о таможенной стоимости товаров или если такая стоимость определена неверно.
Однако в таком случае Таможня обязана вынести письменное Решение о корректировке заявленной таможенной стоимости. В этом решении должны быть указаны конкретные причины непризнания изначально заявленной таможенной стоимости.
В случае согласия с решением таможни, декларант может самостоятельно произвести корректировку заявленной таможенной стоимости согласно расчетам таможни и подать новую таможенную декларацию. На это ему дается 10 рабочих дней с даты такого отказа.
В случае несогласия с решением таможни о корректировке заявленной таможенной стоимости по обращению декларанта таможня должна выпустить автомобиль в свободное обращение при условии уплаты:
В течение 80 дней (со дня выпуска автомобиля в свободное обращение декларант может предоставить таможне дополнительные документы для подтверждения изначально заявленной им таможенной стоимости.
В случае предоставления дополнительных документов таможня обязана рассмотреть представленные дополнительные документы и в течение 5 рабочих дней вынести письменное решение.
Этим решением таможня может:
Если таможня в течение 5 рабочих дней не дает обоснованного отказа в признании изначально заявленной таможенной стоимости с учетом дополнительных документов, считается, что декларантом таможенная стоимость товаров определена верно. В таком случае таможня самостоятельно отменяет решение о корректировке заявленной таможенной стоимости, а предоставленная финансовая гарантия возвращается декларанту.
Во время этой процедуры вы имеете право обжаловать такое решение в таможенном органе высшего уровня или в суде.
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