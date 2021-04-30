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В FT объяснили, почему доллар не растет по отношению к другим резервным валютам

В FT объяснили, почему доллар не растет по отношению к другим резервным валютам

Доллар не растет по отношению к другим резервным валютам уже месяц – рекордно долго с лета 2020 года.

Об этом пишет Financial Times.

Рост резервной валюты – следствие оптимизма инвесторов относительно темпов восстановления мировой экономики после пандемии.

Месячный период ослабления доллара произошел после бурного роста валюты в марте, когда на фоне быстрого роста экономики США инвесторы предполагали, что рост инфляции заставит Федеральную резервную систему сократить поддержку экономики, что повысило бы доходность американских гособлигаций и подтянуло бы доллар к большинству других основных валют.

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Но в апреле, на фоне ускорения темпов вакцинации в ЕС и роста оптимизма относительно мировой экономики, индекс доллара потерял 2,7% своей стоимости, в то время как наибольший рост продемонстрировали валюты, привязанные к сырьевым активам.

Самой динамичной валютой месяца стал бразильский реал, а евро поднялся на 3% и торгуется на уровне 1,2 доллара.

Несмотря на то, что в первом квартале еврозона погрузилась в рецессию, аналитики ожидают, что по мере наращивания темпов вакцинации экономическая активность ЕС вернется в привычное русло.

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По материалам Економічна Правда
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