В FT объяснили, почему доллар не растет по отношению к другим резервным валютам

Доллар не растет по отношению к другим резервным валютам уже месяц – рекордно долго с лета 2020 года.
Об этом пишет Financial Times.
Рост резервной валюты – следствие оптимизма инвесторов относительно темпов восстановления мировой экономики после пандемии.
Месячный период ослабления доллара произошел после бурного роста валюты в марте, когда на фоне быстрого роста экономики США инвесторы предполагали, что рост инфляции заставит Федеральную резервную систему сократить поддержку экономики, что повысило бы доходность американских гособлигаций и подтянуло бы доллар к большинству других основных валют.
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Но в апреле, на фоне ускорения темпов вакцинации в ЕС и роста оптимизма относительно мировой экономики, индекс доллара потерял 2,7% своей стоимости, в то время как наибольший рост продемонстрировали валюты, привязанные к сырьевым активам.
Самой динамичной валютой месяца стал бразильский реал, а евро поднялся на 3% и торгуется на уровне 1,2 доллара.
Несмотря на то, что в первом квартале еврозона погрузилась в рецессию, аналитики ожидают, что по мере наращивания темпов вакцинации экономическая активность ЕС вернется в привычное русло.
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