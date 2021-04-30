В 2020 году Оператор ГТС получил более 20 млрд грн прибыли

Чистая прибыль Оператора газотранспортной системы Украины в 2020 году составила 20,4 млрд грн.
Это следует из финансовой отчетности компании, подтвержденной аудитом.
При этом другие ключевые финансовые показатели Оператора ГТС за 2020 год таковы:
“Компания пока почти не зарабатывает на внутреннем потребителе: стоимость транспортировки в конечной цене на газ составляет лишь 23 копейки/кубометр (без НДС) или около 3%”, — заявили в ОГТСУ.
Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса не пропускает законодательную правку по введению спецсчетов для облгазов. Таким образом, блокируется процесс принудительного изъятия денег со счетов облгазов в счет погашения их долгов перед Оператором ГТС.
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