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Фейковые сайты и игра на доверии: ловушки мошенников в 2021 году

Фейковые сайты и игра на доверии: ловушки мошенников в 2021 году

77% мошеннических схем приходится на интернет и социальную инженерию – манипулятивное психологическое воздействие на жертву. 22% краж с банковских карт совершается через банкоматы.

Об этом свидетельствует статистика Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем (ЕМА).

В течение последнего года ЕМА внесла в «черный список» 22 мошеннических и 27 фишинговых сайтов в интернете, которые собирают реквизиты платежных карт и конфиденциальные данные под видом фейковых услуг. Далее аферисты или перехватывают управление мобильным и веб-банкингом клиента, или берут кредиты от его имени.

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В «черный список» в первом квартале 2021 года попали 370 паспортов, 748 идентификационных кодов и 514 телефонов получателей несанкционированных платежей и мошеннических кредитов, так называемых денежных мулов.

Статистика. По данным ЕМА, больше всего мошеннических схем обнаружили в Днепропетровской и Донецкой областях – по 22% в каждой. И только 14% приходится на Киевскую область. Однако украденные средства аферисты снимали наличными чаще всего именно в столице – в 51% случаев.

Среди мошенников вдвое чаще встречаются мужчины – 70% против 30% женщин. Преимущественно это злоумышленники в возрасте 21-30 лет.

Если речь идет о телефонном криминале, больше всего мошеннических номеров зафиксировали среди абонентов Vodafone – 49%, Киевстар – 34%, Lifecell – 16%.

Напомним, в 2020 году киберпреступникам удалось украсть более 252 миллионов гривен, а самым популярным методом стал обман продавцов с помощью сайтов-подделок.

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По материалам Минфин.com.ua
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