Фейковые сайты и игра на доверии: ловушки мошенников в 2021 году

77% мошеннических схем приходится на интернет и социальную инженерию – манипулятивное психологическое воздействие на жертву. 22% краж с банковских карт совершается через банкоматы.
Об этом свидетельствует статистика Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем (ЕМА).
В течение последнего года ЕМА внесла в «черный список» 22 мошеннических и 27 фишинговых сайтов в интернете, которые собирают реквизиты платежных карт и конфиденциальные данные под видом фейковых услуг. Далее аферисты или перехватывают управление мобильным и веб-банкингом клиента, или берут кредиты от его имени.
Читайте также: Что делать, если мошенник взял онлайн-кредит на ваше имя
В «черный список» в первом квартале 2021 года попали 370 паспортов, 748 идентификационных кодов и 514 телефонов получателей несанкционированных платежей и мошеннических кредитов, так называемых денежных мулов.
Статистика. По данным ЕМА, больше всего мошеннических схем обнаружили в Днепропетровской и Донецкой областях – по 22% в каждой. И только 14% приходится на Киевскую область. Однако украденные средства аферисты снимали наличными чаще всего именно в столице – в 51% случаев.
Среди мошенников вдвое чаще встречаются мужчины – 70% против 30% женщин. Преимущественно это злоумышленники в возрасте 21-30 лет.
Если речь идет о телефонном криминале, больше всего мошеннических номеров зафиксировали среди абонентов Vodafone – 49%, Киевстар – 34%, Lifecell – 16%.
Напомним, в 2020 году киберпреступникам удалось украсть более 252 миллионов гривен, а самым популярным методом стал обман продавцов с помощью сайтов-подделок.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 😎
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Каждый пятый покупатель электромобилей возвращается к топливным (исследование)9 ч. назад - 3002 11
Нужны ли водителю скутера техпаспорт и водительское удостоверениеВчера, 17:03 - 2243 6
Долги за коммуналку превысят 100 млрд грн: в Раде назвали риски «рыночной» цены на газВчера, 15:04 - 4841 3
В Минсоцполитики объяснили, зачем изменили правила назначения субсидий4 ч. назад - 358 2
Самолетом или поездом: как дешевле доехать из Киева в облцентры (инфографика)Вчера, 21:18 - 884 1
Долги за коммуналку превысят 100 млрд грн: в Раде назвали риски «рыночной» цены на газВчера, 15:04 - 4841 3
Каждый пятый покупатель электромобилей возвращается к топливным (исследование)9 ч. назад - 3002 11
Нужны ли водителю скутера техпаспорт и водительское удостоверениеВчера, 17:03 - 2243 6
Представлен электровелосипед ADO A20 с запасом хода 80 км10 ч. назад - 955
Новостройки столицы в апреле: изменение цен, динамика (инфографика)Вчера, 19:30 - 956
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 1121
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2012 1
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 648
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 835
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 2204 5