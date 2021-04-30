Мировые цены на золото в I квартале упали почти на четверть

За первые три месяца 2021 года спрос на золото во всем мире снизился на 23%.
Как сообщает Всемирный совет по золоту (WGC), это произошло на фоне оттока из золотых запасов Биржевого инвестиционного фонда (ETF) 177,9 тонн желтого металла.
Так, по данным организации, в I квартале спрос на самый популярный драгметалл во всем мире составил 815,7 тонны.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда спрос достигал 1059,9 тонн, спрос на желтое золото упал на 23%.
В то же время, падение цен на золото спровоцировало увеличение потребительского спроса на уровне 45%, а растущее инфляционное давление стало причиной роста инвестиций в монеты и золотые слитки на 36%.
В частности, спрос на ювелирные изделия из золота в I квартале, по сравнению с показателями января — марта 2020-го, возрос на 52% и достиг 477,4 тонны.
При этом, эксперты TD Securities считают, что до конца 2021 года цены на этот драгметалл увеличатся до $1900 за унцию.
В свою очередь, аналитики ABN Amro настроены не так позитивно: они утверждают, что перспективы этого рынка являются отрицательными, пока стоимость золота остается ниже $1850.
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