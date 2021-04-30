На OpenMarket — СЕТАМ продали самый дорогой лот по арестованному имуществу (фото)

На OpenMarket — СЕТАМ продали самый дорогой лот по арестованному имуществу — здание гостиницы Военно-Никольского монастыря в Киеве (улица Мазепы Ивана, 11).

Об этом сообщает Минюст.

Цена продажи — 307 351 450 грн, это на 65 342 450 грн больше стартовой.

В конкурентном аукционе приняли участие 3 участника, которые оплатили немалые гарантийные взносы в размере 12 100 450 грн.

У победителя есть 10 рабочих дней для того, чтобы рассчитаться по лоту.

Если этого не произойдет вовремя — победитель аукциона лишится гарантийного взноса и право стать владельцем перейдет к другому участнику, предложившему второе по сумме предложение.

«Учитывая высокую стоимость лота, а также конечного бенефициара предприятия-должника возможны попытки сорвать аукцион. Поэтому хотел бы в очередной раз предостеречь „горячие головы“ от незаконных действий. Наше предприятие, как всегда, стоит на защите прав участников. Приглашаем медиа и общественность следить за развитием событий», — отметил генеральный директор ГП «СЕТАМ» Александр Мамро.