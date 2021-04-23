Нацбанк обнародовал данные по объемам кассовых оборотов банков (инфографика)

Национальный банк Украины подготовил отчет-инфографику об объемах кассовых оборотов банков. Данные за I квартал текущего года.

Об этом свидетельствует информация на Facebook-странице регулятора.

«В январе-марте 2021 года оборот наличных в кассах банков увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщает Нацбанк.

Ключевые цифры:

550,9 млрд грн — объем поступлений наличных денег в кассы банков: на 3,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого;

547,6 млрд грн — объем выдачи наличных из касс банков: на 2% больше, чем за первые три месяца 2020 года.

В топ-3 кассовых операций по выдаче наличных попали (% от общего объема расходов):

по операциям клиентов с использованием платежных карт — 75%;

на покупку иностранной валюты у клиентов — 7,1%;

для подкрепления операторов почтовой связи — 6,2%.

Крупнейшими источниками поступлений наличности в кассы банков стали (% от общего объема поступлений):

операции клиентов с использованием платежных карт — 34%;

торговая выручка — 31,4%;

выручка от всех видов услуг — 12,5%.



Инфографика: НБУ

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