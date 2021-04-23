Нацбанк обнародовал данные по объемам кассовых оборотов банков (инфографика)

Национальный банк Украины подготовил отчет-инфографику об объемах кассовых оборотов банков. Данные за I квартал текущего года.
Об этом свидетельствует информация на Facebook-странице регулятора.
«В январе-марте 2021 года оборот наличных в кассах банков увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщает Нацбанк.
Ключевые цифры:
В топ-3 кассовых операций по выдаче наличных попали (% от общего объема расходов):
Крупнейшими источниками поступлений наличности в кассы банков стали (% от общего объема поступлений):
Инфографика: НБУ
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