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Украина за полгода открыла 8 новых экспортных рынков

Украина за полгода открыла 8 новых экспортных рынков

В Украине за последние шесть месяцев для отечественных экспортеров открыты 8 новых рынков и пересогласованы 63 товарные позиции в 11 государствах и международных экономических организациях.

Об этом заявила глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что за шесть месяцев были открыты рынки Японии, Ливии, Аргентины и Ливана для украинских производителей молока и молочных продуктов. Эфиопия открыта для украинских производителей яиц, Сербия – для украинского животного белка, ОАЭ – для крупного рогатого скота. В Литву теперь можно экспортировать арахниды для нужд защиты растений.

«Важным приоритетом для нас является работа по открытию новых рынков для экспорта украинской продукции. Ведь это новые рабочие места для украинцев и доходы в государственный бюджет от уплаты налогов», – заявила Магалецкая.

По информации ведомства, 63 товарные позиции в 11 государствах и международных экономических организациях пересогласований. Речь идет, в первую очередь, о странах СНГ, с которыми с 13 апреля 2021 года действуют новые правила торговли ввиду прекращения действия Соглашения о сотрудничестве в области ветеринарии, которое было подписано еще в 1993 году. Из-за изменений условий торговли пересогласованы документы с Сингапуром и Южной Кореей.

По материалам УКРИНФОРМ
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