Распродажа от SkyUp: авиабилеты в Батуми, Ереван и Ларнаку за $109 в оба конца

SkyUp запускает специальное предложение на майские рейсы из Киева в Батуми, Ереван и Ларнаку. Билет в оба конца на любое из этих направлений будет стоить всего $109 без багажа.

Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Срок действия акции. С 30 апреля 2021 г. по 3 мая 2021 г.

Как часто будут выполняться рейсы:

из Киева в Батуми в мае сначала пять раз в неделю, потом шесть, а в последнюю декаду мая – каждый день;

в Ереван из Киева можно отправиться трижды в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям;

на Кипр – четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

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Пассажиры, у которых на балансе есть средства за отмененные рейсы, могут воспользоваться ими для оплаты билетов по акции.

Въезд туристов из Украины в Грузию

Как пишет avianews.com, для поездки в Грузию нужно заполнить специальную анкету и сдать ПЦР-тест на коронавирус. С момента сдачи анализа до момента поездки в Грузию должно пройти не более 72 часов.

Перед вылетом также необходимо заполнить анкету пассажира. В ней необходимо указать гражданство, страну проживания, страну вылета, имя, фамилию пассажира, номер паспорта, номер телефона, электронный адрес и адрес проживания в Грузии.

Туристы из Украины, Беларуси, России, Казахстана, Армении должны пройти второй тест на третий день пребывания в Грузии, если они планируют остаться в стране на длительное время. Второй тест нужно сдавать только один раз. Его оплачивает путешественник.

Въезд туристов из Украины на Кипр

С 1 апреля 2021 г. туристы из Украины могут въезжать на Кипр. Условия въезда зависят от того, в какую зону власти острова внесут Украину на момент прилета самолета.

Сейчас для туристов из Украины применяются строгие правила красной зоны. Они предусматривают, что путешественник должен за свой счет пройти два ПЦР-теста на коронавирус. С момента сдачи первого анализа до момента вылета должно пройти не более 72 часов.

Второй тест туристы проходят по прилете на Кипр в аэропорту Ларнаки за 30 евро. К моменту получения результата путешественники должны находиться на самоизоляции.

Все туристы независимо от того, из какой страны они прилетают, должны заполнить электронную анкету на сайте cyprusflightpass.gov.cy. Это необходимо сделать в течение 24 часов до вылета самолета.

Въезд туристов из Украины в Армению

Перед поездкой в ​​Армению необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус. Он должен показать отрицательный результат. С момента сдачи анализа до момента пересечения границы Армении должно пройти не более 72 часов.

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