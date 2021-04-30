Налог на выведенный капитал частично будет реализован в Дія.City

Механизм налога на выведенный капитал частично будет реализован в проекте Дія.City.
Об этом в интервью «Слово и дело» рассказал министр финансов Сергей Марченко.
“В Дія.Сity в налогообложении ІТ-бизнеса будет реализован налог на выведенный капитал, в этой части. Мы посмотрим, насколько этот налог является четким, понятным, насколько его можно далее применять и на всю систему. Единственное, что я хочу сказать – я понимаю потери бюджета (от полноценного введения налога на выведенный капитал. – Ред.), поэтому на сегодняшний момент мне сложно делать какие-то другие оценки. Конечно, может быть такое политическое решение, но здесь есть определенное предостережение со стороны МВФ, который категорически не приемлет налог на выведенный капитал», – сказал Марченко.
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По его словам, МВФ не будет против такого частичного введения налога на выведенный капитал, ведь в Дія.City это будет касаться незначительного сегмента.
«Учитывая то, как сейчас платят налоги IT-предприниматели – они все на упрощенной системе налогообложения – идея Дія.City заключается в том, чтобы всех легализовать, чтобы они платили высокие заработные платы, и при этом не платили НДФЛ, ЕСВ, а платили единый какой-то налог. И эти компании, которые зарегистрированы в Дія.City, смогут платить налог на выведенный капитал. Это что-то добавленное, не действующее. Действующее – это 5%, которые платит каждый ІТ-шник, зарегистрированный как ФЛП», – добавил министр.
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