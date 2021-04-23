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Минздрав обновил карантинные зоны: уже семь областей стали «желтыми»

Минздрав обновил карантинные зоны: уже семь областей стали «желтыми»

Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны в Украине: количество «желтых» регионов выросло до семи.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава 30 апреля.

В Украине стало семь областей, в которых действуют ограничения «желтой» карантинной зоны. На этом уровне находятся Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области.

На «красном» уровне – десять регионов: Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

В них уменьшается количество COVID-госпитализаций. Наибольшие цифры до сих пор в Хмельницкой области: сегодня — 84,7. Вчера показатель был — 89,9. В Киеве показатель составляет 50,2. Норма — 60 на 100 тысяч населения.

*В «оранжевой» зоне — восемь регионов — Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.

Справка Finance.ua:

  • В Украине стартовал очередной этап вакцинации от коронавируса. Прививки начали делать людям старше 65 лет.
  • Компании, которые имеют в своем штате более 50 работников, которые желают вакцинироваться, могут записать их в очередь на прививку против COVID-19.
  • Кабинет Министров обнародовал национальный план вакцинации от COVID-19 на 2021 год, который утвердили еще 12 апреля.

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По материалам ТСН
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