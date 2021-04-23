Сколько дивидендов перечислят в бюджет ПриватБанк и Ощадбанк

Кабмин установил норматив отчисления 80% чистой прибыли ПриватБанка и 30% – Ощадбанка на выплату дивидендов в госбюджет.
Об этом говорится в распоряжениях правительства № 390-р и № 391-р от 28 апреля, опубликованных на Правительственном портале.
В частности, правительство утвердило годовой отчет ПриватБанка за 2020 год.
Также Кабмин утвердил такое распределение чистой прибыли банка за прошлый год и размер годовых дивидендов, которые направляются:
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