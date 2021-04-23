Сколько дивидендов перечислят в бюджет ПриватБанк и Ощадбанк

Кабмин установил норматив отчисления 80% чистой прибыли ПриватБанка и 30% – Ощадбанка на выплату дивидендов в госбюджет.

Об этом говорится в распоряжениях правительства № 390-р и № 391-р от 28 апреля, опубликованных на Правительственном портале.

В частности, правительство утвердило годовой отчет ПриватБанка за 2020 год.

Также Кабмин утвердил такое распределение чистой прибыли банка за прошлый год и размер годовых дивидендов, которые направляются:

80% чистой прибыли в размере 19,4 млрд грн – на выплату дивидендов в государственный бюджет;

5% чистой прибыли в размере 1,22 млрд – в резервный фонд;

15% чистой прибыли в размере 3,65 млрд грн – на покрытие накопленных убытков прошлых лет.

Кроме этого, Кабмин утвердил годовой отчет Ощадбанка за 2020 год, а также – следующее распределение чистой прибыли банка и размер годовых дивидендов, которые направляются:

30% чистой прибыли в размере 832,897 млн грн – на выплату дивидендов в государственный бюджет;

5% чистой прибыли в размере 138,8 млн в резервный фонд;