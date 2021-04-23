Переход к получению пенсий на карту должен происходить постепенно — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что переход на получение пенсий в безналичной форме должен происходить постепенно и быть правом, а не обязанностью людей.
Об этом сообщает Правительственный портал.
«Доставка пенсий должна происходить максимально комфортно для людей. Переход на получение пенсий из наличной на карточную форму должен происходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязанность», — заявил глава правительства.
По его словам, все государственные органы и министерства, вовлеченные в этот процесс, должны в ближайшее время выработать эффективное решение, которое позволит защитить как пенсионеров, так и почтальонов.
Он также добавил, что Пенсионный фонд и «Укрпочта» пока совместно работают над тем, как улучшить качество услуг для пенсионеров.
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