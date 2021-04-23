Переход к получению пенсий на карту должен происходить постепенно — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что переход на получение пенсий в безналичной форме должен происходить постепенно и быть правом, а не обязанностью людей.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Доставка пенсий должна происходить максимально комфортно для людей. Переход на получение пенсий из наличной на карточную форму должен происходить постепенно и реализовываться как право людей, а не обязанность», — заявил глава правительства.

По его словам, все государственные органы и министерства, вовлеченные в этот процесс, должны в ближайшее время выработать эффективное решение, которое позволит защитить как пенсионеров, так и почтальонов.

Он также добавил, что Пенсионный фонд и «Укрпочта» пока совместно работают над тем, как улучшить качество услуг для пенсионеров.

Справка Finance.ua:

С 1 сентября 2021 года пенсии и денежная помощь начисляться на банковский счет за исключением отдельных категорий лиц, для доставки пенсий которым будут проводить конкурсы среди поставщиков услуг.

Из-за новых тарифов на доставку пенсий от «Укрпочты» расходы Пенсионного фонда увеличились на 275,6 млн грн ежемесячно.

Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко рассказал о переводе с сентября 2021 года пенсионных начислений на банковскую карту получателя выплат и заверил, что это можно сделать в одно касание.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫