Смартфон станет работать быстрее благодаря новой возможности Xiaomi

Оболочка MIUI на смартфонах Xiaomi начнет работать быстрее, особенно на старых смартфонах. Компания добавит в прошивку технологию расширения оперативной памяти, которая уже работает в смартфонах Vivo и Oppo.
Несколько ранее в прошивке OriginOS для смартфонов Vivo дебютировала технология под названием Memory Fusion. Что-то подобное введет у себя и Xiaomi.
Суть технологии заключается в выделении из обычной флешпамяти трех гигабайт пространства для отдельного виртуального накопителя. Он работает как дополнение оперативной памяти, физически расширить которую невозможно, тем самым ускоряя смартфон.
Такая возможность особенно пригодится владельцам старых моделей смартфонов. Ведь из года в год требования мобильных приложений растут, начиная требовать все больше ресурсов.
Поэтому если смартфон, скажем, имеет 2-4 гигабайта оперативной памяти, но при этом обладает 64 или 128 гигабайтами постоянной, такая функция сможет облегчить пользование устройством.
Аналогичная технология также уже есть у Oppo.
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