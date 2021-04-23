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Бельгийцы построят в Тернополе завод по производству мебельных тканей

Бельгийцы построят в Тернополе завод по производству мебельных тканей

Бельгийская компания будет строить в Тернополе завод по производству мебельных тканей и тканей для интерьера.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сообщение в Фейсбуке Агентства регионального развития в Тернопольской области.

Компания Global Textile Aliance UA (GTA UA) – дочерняя компания бельгийской группы компаний Monks International подписала в Тернополе соглашение о долгосрочной аренде производственных помещений площадью 7000 кв. м для строительства завода по производству мебельных тканей и тканей для интерьера, а также изготовлении наматрасников для ведущих мировых брендов.

“Первая продукция сойдет с конвейера уже в июне-июле нынешнего года и будет экспортироваться в более чем 60 стран мира”, – говорится в сообщении.

На предприятии площадью 20 тыс. кв. м будет размещаться полный цикл производства – ткацкая, прядильная, вязальная, покрасочная и швейная фабрики. Компания планирует стать якорным резидентом индустриального парка и создать около 500 рабочих мест с конкурентной заработной платой.

По материалам УКРИНФОРМ
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