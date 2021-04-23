Резких кадровых изменений в Нафтогазе не будет - Витренко

Новый руководитель НАК «Нафтогаз Украины» обещает очень взвешенно подходить к кадровым решениям и избегать резких изменений.
Как передает корреспондент Укринформа, в этом во время первой в новой должности пресс-конференции заверил председатель правления компании Юрий Витренко.
Ключевым критерием для продления контрактов с руководящим составом головного офиса и структурных подразделений НАК «Нафтогаз Украины» будет польза, которую они приносят и планируют приносить компании.
«Я имею определенный управленческий опыт работы как в Нафтогазе, так и в ведущих международных компаниях. И современный опыт управления доказывает, что нужно очень взвешенно подходить к кадровым решениям. Поэтому с каждым из руководителей — по крайней мере, высшего звена — будут проведены встречи (много встреч я уже провел), на которых буду просить, чтобы коллеги рассказали, какую пользу они приносят и хотят приносить компании. И тогда уже будут приниматься кадровые решения. Каких-либо иных критериев, кроме пользы для компании, у меня на данный момент нет», — заверил Витренко.
При этом чиновник отметил, что имеется в виду не только финансовый и даже операционный результат, например, увеличение собственной газодобычи компании. Речь также идет об «ощущении единой команды», понимании, что все работают в национальной компании и должны эффективно выполнять национальные задачи, которые стоят перед государством и компанией в этой стратегической сфере.
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