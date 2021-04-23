0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 47 0

Резких кадровых изменений в Нафтогазе не будет - Витренко

Резких кадровых изменений в Нафтогазе не будет - Витренко

Новый руководитель НАК «Нафтогаз Украины» обещает очень взвешенно подходить к кадровым решениям и избегать резких изменений.

Как передает корреспондент Укринформа, в этом во время первой в новой должности пресс-конференции заверил председатель правления компании Юрий Витренко.

Ключевым критерием для продления контрактов с руководящим составом головного офиса и структурных подразделений НАК «Нафтогаз Украины» будет польза, которую они приносят и планируют приносить компании.

«Я имею определенный управленческий опыт работы как в Нафтогазе, так и в ведущих международных компаниях. И современный опыт управления доказывает, что нужно очень взвешенно подходить к кадровым решениям. Поэтому с каждым из руководителей — по крайней мере, высшего звена — будут проведены встречи (много встреч я уже провел), на которых буду просить, чтобы коллеги рассказали, какую пользу они приносят и хотят приносить компании. И тогда уже будут приниматься кадровые решения. Каких-либо иных критериев, кроме пользы для компании, у меня на данный момент нет», — заверил Витренко.

При этом чиновник отметил, что имеется в виду не только финансовый и даже операционный результат, например, увеличение собственной газодобычи компании. Речь также идет об «ощущении единой команды», понимании, что все работают в национальной компании и должны эффективно выполнять национальные задачи, которые стоят перед государством и компанией в этой стратегической сфере.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.