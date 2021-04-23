По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (54,783 млн грн и 51,149 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (48 и 35), максимальный курс продажи доллара 31,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,69−27,70 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 83 активные заявки по доллару на сумму 105,932 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,7100 — 40 000
27,7100 — 30 000
27,7000 — 20 000
27,7000 — 20 000
27,6900 — 50 000
27,6850 — 100 000
27,6800 — 23 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,6900 — 5 000
27,6900 — 20 000
27,6900 — 30 777
27,6900 — 13 000
27,7000 — 10 000
27,7000 — 10 000
27,7000 — 57 775
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,7188 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,6746 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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