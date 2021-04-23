В Японии ажиотажный спрос на RAV4, стилизованный под американскую классику (фото)

В Японии стилизованный под американскую классику RAV4 от компании Mitsuoka пользуется ажиотажным спросом.

Ателье показало свой кросс под названием Buddy 26 ноября прошлого года. Новинка, созданная на базе Toyota RAV4 пятого поколения и стилизована под Chevrolet K5 Blazer, выпускавшийся в 1970-1980-х годах, произвела эффект взорвавшейся бомбы.



Сейчас очередь на приобретение Buddy растянулась на два года, потому что производственные мощности ателье не способны обеспечить всех желающих.

Изначально в планах Mitsuoka числился выпуск 50-ти Buddy в 2021 году и по 150 единиц в последующие годы. Но теперь план пришлось увеличить в два раза, а также при таких планах те, кто заказывает это авто сейчас, получат его только в 2023 году.



От RAV4 автомобиль отличается оригинальным оперением и видоизмененной кормой, квадратными передними фарами и вертикальными задними фонарями. Передние крылья, капот и бампер Buddy выполнены в ретро-стиле.

Под капотом может находиться 2,0-литровый бензиновый мотор и вариатор или гибридная установка на базе 2,5-литрового мотора. Ценник ретро-авто стартует от 4 697 000 иен (1,2 млн гривен).