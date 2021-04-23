Отель «Днепр», где обещали киберспорт, попросил разрешения открыть казино — СМИ

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей отказала ПАО «Гостиница «Днепр» в выдаче разрешения на проведение азартных игр.
Соответствующее решение Комиссия приняла 27 апреля, передает издание «Наші гроші».
В обосновании отказа Комиссия указала на невозможность установить соответствие помещений гостиницы с требованиями Закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».
В частности, адреса помещений в заявлении о проведении азартных игр и в свидетельстве об установлении отелю категории не соответствуют адресу в свидетельстве о праве собственности и в этажном плане на здание.
Также указанное под игорное заведение помещение имеет другую площадь по сравнению с той, которая указана в журнале подсчета площади жилого дома с нежилыми помещениями. Это не позволило Комиссии установить, есть ли у отеля «Днепр» в наличии необходимые 300 квадратных метров для открытия зала с игровыми автоматами.
Все эти недостатки отель может исправить и повторно направить заявление для получения разрешения на проведение азартных игр.
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