Как прекратить право собственности на объект недвижимого имущества — алгоритм действий

У каждой вещи есть свой срок годности. Даже у недвижимости, которая обычно является долговечным активом, имеется срок эксплуатации.
Об этом сообщает руководитель Офиса противодействия рейдерству Виктор Дубовик
«Имея в собственности дом, нежилое помещение или другую недвижимость, вы можете прекратить право собственности на нее в связи с ее уничтожением, то есть с наступлением события, которое в дальнейшем прекращает существование конкретного объекта права собственности», — говорит Дубовик.
Право собственности на имущество прекращается в момент его уничтожения, однако на имущество, права на которое подлежат государственной регистрации, такое право прекращается с момента внесения изменений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (ГРП) по заявлению владельца.
Какие документы нужно подавать для государственной регистрации прекращения права собственности на объект недвижимого имущества, объект незавершенного строительства в связи с его уничтожением:
Условиями для прекращения права собственности на уничтоженное недвижимое имущество является наличие установленного факта уничтожения имущества, а также соответствующее заявление собственника имущества о внесении записи в ГРП.
Что делать в случае, когда речь идет о праве общей долевой собственности на недвижимость:
«Идея института общей долевой собственности как раз и заключается в том, что имущество принадлежит всем совладельцам одновременно. Поэтому, скажем, уменьшение имущества в результате его повреждения влечет за собой последствия для всех совладельцев», — добавил Дубовик.
Право общей долевой собственности осуществляется совладельцами по их согласию и они могут договориться о порядке владения и пользования имуществом. Поэтому, помните: для прекращения права собственности на общее имущество в случае его уничтожения государственному регистратору нужно подавать заявление от всех совладельцев.
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