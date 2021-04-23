Как прекратить право собственности на объект недвижимого имущества — алгоритм действий

У каждой вещи есть свой срок годности. Даже у недвижимости, которая обычно является долговечным активом, имеется срок эксплуатации.

Об этом сообщает руководитель Офиса противодействия рейдерству Виктор Дубовик

«Имея в собственности дом, нежилое помещение или другую недвижимость, вы можете прекратить право собственности на нее в связи с ее уничтожением, то есть с наступлением события, которое в дальнейшем прекращает существование конкретного объекта права собственности», — говорит Дубовик.

Право собственности на имущество прекращается в момент его уничтожения, однако на имущество, права на которое подлежат государственной регистрации, такое право прекращается с момента внесения изменений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (ГРП) по заявлению владельца.

Какие документы нужно подавать для государственной регистрации прекращения права собственности на объект недвижимого имущества, объект незавершенного строительства в связи с его уничтожением:

документ, согласно которому подтверждается факт такого уничтожения. Например: материалы технической инвентаризации, удостоверяющие факт уничтожения имущества, справки органов внутренних дел Украины, акт о пожаре, официальные выводы других учреждений или организаций, которые в соответствии с законодательством уполномочены удостоверять факт уничтожения имущества и т. д. ;

документ, удостоверяющий право собственности на объект недвижимого имущества (кроме случаев, когда право собственности на такой объект уже зарегистрировано в ГРП , или когда такие документы были уничтожены одновременно с уничтожением такого объекта).

Условиями для прекращения права собственности на уничтоженное недвижимое имущество является наличие установленного факта уничтожения имущества, а также соответствующее заявление собственника имущества о внесении записи в ГРП.

Что делать в случае, когда речь идет о праве общей долевой собственности на недвижимость:

в такой ситуации следует учесть, что каждый участник общей долевой собственности владеет не долей имущества в натуре, а долей в праве собственности на общее имущество в целом. Эти доли являются идеальными и определяются в виде процентов или долей.

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«Идея института общей долевой собственности как раз и заключается в том, что имущество принадлежит всем совладельцам одновременно. Поэтому, скажем, уменьшение имущества в результате его повреждения влечет за собой последствия для всех совладельцев», — добавил Дубовик.

Право общей долевой собственности осуществляется совладельцами по их согласию и они могут договориться о порядке владения и пользования имуществом. Поэтому, помните: для прекращения права собственности на общее имущество в случае его уничтожения государственному регистратору нужно подавать заявление от всех совладельцев.

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