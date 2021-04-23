Что изменится с 1 мая (инфографика)

С 1 мая украинцев ждет много изменений. Хороших или плохих – судить вам.
С сегодняшнего дня в столице прекратят действие ограничения “красной” зоны карантина. Отменяются спецпропуска и возобновляется работа метро и наземного общественного транспорта в том режиме, который действовал до локдауна (обязательные маски, число пассажиров ограничено по количеству мест для сидения).
Также откроются ТРЦ и непродовольственные магазины, рынки и ярмарки, спортзалы и фитнес-центры.
Кафе, рестораны, бары снова смогут обслуживать посетителей внутри заведений. Кинотеатры будут работать при 50% наполненности залов.
Отдых. А для тех, кто устал от украинских реалий и хочет отдохнуть за границей, с 1 мая Болгария открывается для туристов. Для въезда в страну необходимо будет иметь при себе любой из трех видов медицинских документов – сертификат вакцинации от коронавируса, отрицательный ПЦР-тест или справку о наличии антител.
Напомним, ранее в связи с увеличением числа госпитализаций и COVID-больных правительство Кипра решило ввести двухнедельный локдаун в стране, который будет действовать до 9 мая.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
США распространили жесткое заявление о последних изменений в руководстве НафтогазаВчера, 10:44 - 2129 11
В Xiaomi придумали, как сделать быстрее устаревшие смартфоныВчера, 02:08 - 1286 6
Два аэропорта в год и особое финансирование: Криклий рассказал про новый спецфондВчера, 09:15 - 550 4
Размещение еврооблигаций на $1,25 млрд свидетельствует о доверии международных инвесторов к стране — УстенкоВчера, 15:44 - 374 3
48 ящиков с золотом: в Польше нашли новые данные о спрятанных «сокровищах Гитлера» — СМИПозавчера, 18:24 - 1183 3
США распространили жесткое заявление о последних изменений в руководстве НафтогазаВчера, 10:44 - 2129 11
«Письма счастья» будут присылать не всем водителям - Рада приняла законВчера, 11:02 - 2027 2
Украинцы смогут путешествовать в Турцию без ПЦР-теста, но с другим условиемВчера, 08:14 - 1194
Пенсионеры в ПриватБанке больше не будут получать проценты на картах — СМИВчера, 16:16 - 1133
Как защититься от незаконного доступа к цифровому паспорту в «Дії»Вчера, 09:00 - 1087
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полетВчера, 15:37 - 257
Китай запустил главный модуль космической станцииПозавчера, 11:10 - 318
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 595
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1618 5
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1396 1