Что изменится с 1 мая (инфографика)

С 1 мая украинцев ждет много изменений. Хороших или плохих – судить вам.

С сегодняшнего дня в столице прекратят действие ограничения “красной” зоны карантина. Отменяются спецпропуска и возобновляется работа метро и наземного общественного транспорта в том режиме, который действовал до локдауна (обязательные маски, число пассажиров ограничено по количеству мест для сидения).

Также откроются ТРЦ и непродовольственные магазины, рынки и ярмарки, спортзалы и фитнес-центры.

Кафе, рестораны, бары снова смогут обслуживать посетителей внутри заведений. Кинотеатры будут работать при 50% наполненности залов.

Отдых. А для тех, кто устал от украинских реалий и хочет отдохнуть за границей, с 1 мая Болгария открывается для туристов. Для въезда в страну необходимо будет иметь при себе любой из трех видов медицинских документов – сертификат вакцинации от коронавируса, отрицательный ПЦР-тест или справку о наличии антител.

Напомним, ранее в связи с увеличением числа госпитализаций и COVID-больных правительство Кипра решило ввести двухнедельный локдаун в стране, который будет действовать до 9 мая.

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