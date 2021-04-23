0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 59 0

Что изменится с 1 мая (инфографика)

Что изменится с 1 мая (инфографика)

С 1 мая украинцев ждет много изменений. Хороших или плохих – судить вам.

С сегодняшнего дня в столице прекратят действие ограничения “красной” зоны карантина. Отменяются спецпропуска и возобновляется работа метро и наземного общественного транспорта в том режиме, который действовал до локдауна (обязательные маски, число пассажиров ограничено по количеству мест для сидения).

Также откроются ТРЦ и непродовольственные магазины, рынки и ярмарки, спортзалы и фитнес-центры.

Кафе, рестораны, бары снова смогут обслуживать посетителей внутри заведений. Кинотеатры будут работать при 50% наполненности залов.

Отдых. А для тех, кто устал от украинских реалий и хочет отдохнуть за границей, с 1 мая Болгария открывается для туристов. Для въезда в страну необходимо будет иметь при себе любой из трех видов медицинских документов – сертификат вакцинации от коронавируса, отрицательный ПЦР-тест или справку о наличии антител.

Напомним, ранее в связи с увеличением числа госпитализаций и COVID-больных правительство Кипра решило ввести двухнедельный локдаун в стране, который будет действовать до 9 мая.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.