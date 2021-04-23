США распространили жесткое заявление о последних изменений в руководстве Нафтогаза

Официальный Вашингтон выразил «глубокую обеспокоенность» в связи с последними действиями украинского правительства о смене руководства ОАО «Нафтогаз Украины», назвав это «расчетливым шагом» с использованием лазейки в процедурных правилах.
Об этом заявил в четверг в самом начале брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс.
«Мы глубоко обеспокоены последними действиями украинского Кабинета Министров относительно манипуляции действующим правилам, чтобы распустить Наблюдательный совет, а также сместить руководство ведущей энергетической компании Украины», – заявил представитель Госдепартамента США.
Он назвал это «расчетливым шагом с использованием процедурной лазейки с целью вытеснения уважаемых экспертов из советов (директоров. – Ред.) нескольких ключевых государственных предприятий». Прайс также подчеркнул, что эти действия указывают на игнорирование украинским правительством «справедливой и прозрачной практики корпоративного управления и затрудняют длительные усилия по реформированию энергетического сектора Украины и улучшения инвестиционного климата».
В то же время пресс-секретарь Госдепартамента США подчеркнул, что это лишь последний пример игнорирования в Украине лучших практик. По его словам, подобные действия создают риск для экономического прогресса в Украине.
«Мы продолжим поддерживать Украину и укреплять её институты, в том числе развивать демократические институты и реформы корпоративного управления, однако украинские лидеры также должны выполнять свою часть (работы. – Ред.)», — отметил официальный представитель администрации США.
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