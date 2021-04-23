0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 246 0

США распространили жесткое заявление о последних изменений в руководстве Нафтогаза

США распространили жесткое заявление о последних изменений в руководстве Нафтогаза

Официальный Вашингтон выразил «глубокую обеспокоенность» в связи с последними действиями украинского правительства о смене руководства ОАО «Нафтогаз Украины», назвав это «расчетливым шагом» с использованием лазейки в процедурных правилах.

Об этом заявил в четверг в самом начале брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

«Мы глубоко обеспокоены последними действиями украинского Кабинета Министров относительно манипуляции действующим правилам, чтобы распустить Наблюдательный совет, а также сместить руководство ведущей энергетической компании Украины», – заявил представитель Госдепартамента США.

Он назвал это «расчетливым шагом с использованием процедурной лазейки с целью вытеснения уважаемых экспертов из советов (директоров. – Ред.) нескольких ключевых государственных предприятий». Прайс также подчеркнул, что эти действия указывают на игнорирование украинским правительством «справедливой и прозрачной практики корпоративного управления и затрудняют длительные усилия по реформированию энергетического сектора Украины и улучшения инвестиционного климата».

В то же время пресс-секретарь Госдепартамента США подчеркнул, что это лишь последний пример игнорирования в Украине лучших практик. По его словам, подобные действия создают риск для экономического прогресса в Украине.

«Мы продолжим поддерживать Украину и укреплять её институты, в том числе развивать демократические институты и реформы корпоративного управления, однако украинские лидеры также должны выполнять свою часть (работы. – Ред.)», — отметил официальный представитель администрации США.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.