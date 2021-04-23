Новый глава Минэнерго задекларировал больше 5 миллионов дохода за прошлый год

Герман Галущенко, которого Рада 29 апреля назначила министром энергетики, задекларировал 5,145 млн грн доходов за 2020 год, из них 1,8 млн грн — его зарплата в «Энергоатоме».
Об этом свидетельствует декларация Галущенко, которую он подал 27 апреля в качестве кандидата на должность министра.
В частности, Галущенко в прошлом году получил 222,7 тыс. грн зарплаты по совместительству в КНУ имени Тараса Шевченко, 1,78 млн грн зарплаты по основному месту работы в «Энергоатоме» и 3,135 млн грн гонораров от Международного арбитражного суда при Международной торговой палате.
Жена министра — Ольга Богданова — задекларировала 643 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности, 23 тыс. грн процентов и 61,4 тыс. грн зарплаты в компании «Пространство 86».
Кроме этого, Галущенко задекларировал 152 тыс. долларов наличными, его супруга — 180 тыс. долларов наличными.
На счетах министр держит 855,3 тыс. грн, 112,6 тыс. долл. и 14 евро, его жена — 29,7 тыс. грн.
Среди недвижимости он задекларировал дом площадью 319,7 квадратных метров в Киевской области и квартиру пощею 45,5 кв. м в Киеве. Министр также имеет в совместной собственности с Игорем Станивым и квартиру в Киеве площадью 64,3 кв. м.
Ольга Богданова имеет квартиру в Киеве площадью 63,5 кв. м в общей собственности с матерью.
Также Галущенко указал 3 земельных участка (1885 кв. м, 2112 кв. м и 927 кв. м) в Киевской области.
Министр имеет право пользования автомобилем Mercedes GLS-350 2017 года выпуска, а его жена — право пользования автомобилем Land Rover 2018 выпуска.
Также в декларации отмечается, что Ольга Богданова является конечным бенефициаром компании «Пространство 86» (100% уставного капитала).
Кроме этого, она указала в совместной собственности право интеллектуальной собственности на знак для товаров и услуг № 171 378.
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