Физлица смогут заниматься гостиничным бизнесом

Украинские парламентарии проголосовали за закон «О внесении изменений в закон „О туризме“ относительно расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг». Такое решение нардепы приняли на последнем заседании Верховной Рады, пишет fbc.ua.

Так, речь идет о законе № 2673, за который во втором чтении парламентской сессии проголосовало 256 народных депутатов.

В пояснительной записке к документу говорится, что ранее украинское законодательство не предусматривало, что в этой сфере предприниматели могут заниматься оказанием гостиничных услуг.

Теперь же парламентарии приняли новый закон, в котором такие понятия, как «отель» и «гостиничная услуга» изложены в новой редакции. Также такое понятие, как «предприятие» было заменено на «субъект хозяйствования».

На практике такие изменения должны расширить круг субъектов предоставления гостиничных услуг, поскольку теперь в перечень физических лиц входят и предприниматели.

Напомним, что сейчас мировой туристический рынок находится на пороге масштабного переформатирования.

Как говорят эксперты компании Cushman & Wakefield, переформатирование коснется всего гостиничного бизнеса, включая каналы продаж, также произойдет сокращение персонала и пересмотр основных расходных статей.