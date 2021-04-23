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Антимонопольщики оштрафовали энергетическую отрасль на 800 миллионов

Антимонопольщики оштрафовали энергетическую отрасль на 800 миллионов

Антимонопольный комитет принял решение наложить штрафы на «Центрэнерго», компании группы ДТЭК и остальных игроков рынка угля более чем на 775 миллионов гривень за синхронное повышение цен в 2016—2019 годах.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

Комитет признал, что Министерство энергетики вынуждало компании энергетического сектора к совершению подобных действий путем приглашения их на совещания в Министерство.

«Некоторые участники рынка энергетического угля по рекомендации Министерства энергетики и угольной промышленности синхронно повышали цены в 2016—2019 годах», — говорится в сообщении.

В ходе расследования установили, что министерство рекомендовало государственным предприятиям повысить предельный уровень цены угольной продукции для нужд ТЭС и ТЭЦ до соответствующего уровня.

«В такой ситуации Минэнергоугля не имело полномочий рекомендовать уровень предельных цен. Ведь в Украине продажа энергетического угля осуществляется на рыночных условиях. Поэтому комитетом принято решение, которым признано нарушение Министерства, которое заключалось в создании условий участникам рынка энергетического угля для совершения антиконкурентных согласованных действий», — информирует АМКУ.

По материалам Економічна Правда
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