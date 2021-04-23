Антимонопольщики оштрафовали энергетическую отрасль на 800 миллионов

Антимонопольный комитет принял решение наложить штрафы на «Центрэнерго», компании группы ДТЭК и остальных игроков рынка угля более чем на 775 миллионов гривень за синхронное повышение цен в 2016—2019 годах.
Об этом сообщается на сайте АМКУ.
Комитет признал, что Министерство энергетики вынуждало компании энергетического сектора к совершению подобных действий путем приглашения их на совещания в Министерство.
«Некоторые участники рынка энергетического угля по рекомендации Министерства энергетики и угольной промышленности синхронно повышали цены в 2016—2019 годах», — говорится в сообщении.
В ходе расследования установили, что министерство рекомендовало государственным предприятиям повысить предельный уровень цены угольной продукции для нужд ТЭС и ТЭЦ до соответствующего уровня.
«В такой ситуации Минэнергоугля не имело полномочий рекомендовать уровень предельных цен. Ведь в Украине продажа энергетического угля осуществляется на рыночных условиях. Поэтому комитетом принято решение, которым признано нарушение Министерства, которое заключалось в создании условий участникам рынка энергетического угля для совершения антиконкурентных согласованных действий», — информирует АМКУ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Цена газа в Украине с учетом доставки превысила тарифы в ЕС (инфографика)Вчера, 09:00 - 2727 11
«Нафтогаз»: Увольнение Коболева — надругательство над принципами корпоративного управленияВчера, 10:15 - 775 10
Средняя зарплата в Украине за месяц выросла более чем на 1 тысячу гривенВчера, 08:03 - 8851 8
Прибыль украинских банков упала на третьВчера, 21:00 - 360 4
Два аэропорта в год и особое финансирование: Криклий рассказал про новый спецфонд40 мин. назад - 59 1
Фонд гарантирования изменил порядок возмещения денег по депозитамВчера, 13:00 - 16926
Цена газа в Украине с учетом доставки превысила тарифы в ЕС (инфографика)Вчера, 09:00 - 2727 11
Минимальная зарплата в 2022 годуВчера, 17:03 - 2139
В Украине появился новый праздник. Впервые его отметят уже в маеВчера, 16:20 - 1779
Героиня мема «Девочка-катастрофа» продала его в виде токена NFT за $430 тыс. (фото)Вчера, 13:31 - 1472
Китай запустил главный модуль космической станцииВчера, 11:10 - 238
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 558
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1583 5
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1312 1
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 784