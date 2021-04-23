Межбанк: четверг повторил сценарий вчерашнего дня

Четверг на валютном рынке прошел достаточно интересно. И во многом повторил сценарий вчерашнего дня.

Торги прошли в два этапа. В первой половине дня и до 15 часов клиенты закрывали свои текущие хозяйственные операции перед уже скорым окончанием месяца. Пик активности пришелся на период с 11 до 13 часов и сразу после обеда. В этот период на рынке «засветились» как крупные аграрии и металлурги, так и нефтетрейдеры с представителями крупных продуктовых сетей.

Стартовав с утренних 27,73/27,75 гривен, доллар к 11:00 подрос до 27,735/27,75 гривен, а затем ненадолго просел до 27,72/27,74 к полудню. После 12 часов на торгах уже были все основные игроки и курс к обеду замер в пределах 27,735/27,755 гривен и с очень незначительными отклонениями продержался в этих пределах до 15:00. На этом первый этап сессии закончился.

После 15 часов на межбанке уже почти не осталось никого, кроме спекулянтов. Они на единичных сделках и за счет небольшого превышения предложения над спросом придавили курс до 27,72/27,74 к 16:00 и до 27,715/27,74 к концу дня.

Главные события 29 апреля на валютном рынке:

Доллар с утренних 27,73/27,75 подешевел до 27,715/27,74 гривен к концу дня.

Нацбанк на рынок не выходил.

Справочный курс НБУ на 12:00 составил 27,7452 гривен, а официальный курс на 30 апреля 2021 года установлен на уровне 27,75 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США — 27,73 / 27,75

евро — 33,65 / 33,67

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2114 / 1,2115

Курсы валют на Межбанке

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