Андрей Зинченко: 1 гривна как идеологический инструмент

В прошлых публикациях я освещал вопросы использования денег, как канала связи с конечным пользователем. Настало время оценить перспективы вопроса для Украины.
Деньги – не только материальный носитель символики, а и весьма значительный идеологический инструмент, потенциал которого в нашей стране вот уже три десятилетия как не раскрывается даже частично.
Мировой опыт свидетельствует о том, что активности в сфере социокультурного обеспечения наличного денежного обращения могут сформировать отдельные, как сейчас модно говорить, треки и нарративы.
Это могут быть и художественно-исторические конкурсы для формирования перспективных направлений в разработке внешнего вида национальной валюты, и вовлечение широких слоев населения в процесс путем общенационального голосования по выбору конкретных эскизов, которые «пойдут под пресс», и даже продвижение государственных административных услуг онлайн, созданием такого голосования на платформе «Дія».
Резервы развития на этом поприще колоссальны, даже несмотря на общий курс снижения удельного веса наличных в обращении.
Частичным подтверждением данного тезиса можно считать тот факт, что в разное время в разных странах креативные маркетологи даже пытались использовать деньги как рекламный носитель, и это некоторое время работало.
Правда, долго такая «инновация», как правило, не существовала в силу того, что в основном либо нарушала законодательство в сфере обращения с соответствующей ответственностью, либо приводила деньги в состояние, при котором таковые отбраковывались и изымались из оборота.
Носителем в таких случаях выступали обычно мелкие номиналы, как потенциально охватывающие большой круг пользователей и с низкой вероятностью оседающие в «матрацах» в качестве сбережений.
К сожалению, НБУ в плане декоративно-прикладного эмиссионного искусства радует по большей части нумизматов, в связи с чем выпускаемые памятные, юбилейные и прочие монеты широкого распространения в обществе не имеют.
Даже выпущенные тиражом в 5 млн шт. монеты номиналом в 1 грн, посвященные ЕВРО-2012, в повседневном обороте получить на сдачу в маршрутке – невероятная редкость. Не говоря уже о расчётах более крупными монетами мелких серий.
Я знал лишь одного руководителя регионального управления НБУ, который имел обыкновение рассчитываться в торговой сети в т.ч. и такими монетами, неизменно радуя получателей и ставя их иногда в тупик – отдельные монеты визуально участникам расчётов знакомы не были.
Базовый номинал национальной валюты, который в юридической теории не должен был иметь формы монеты, сегодня уже утратил и древние развалины, как элемент дизайна, и даже изменил отношение к себе со стороны населения. Новая гривна не блещет привлекательностью, ее не хочется увезти в другую страну в качестве сувенира…
В 2021 году Украина отмечает 2 важных юбилея: 25 лет Конституции и 30 лет Независимости. Отмечу, что в указе президента о праздновании 25-й годовщины Конституции в п.п. д є) п.2 раздела 1 указано НБУ изготовить и выпустить в оборот соответствующую памятную монету.
Аналогичное указание содержится в п.п. д) п.2 раздела 1 указа о праздновании 30-й годовщины Независимости. Указы содержат и иные мероприятия, которые будут проведены в рамках празднований – конференции, круглые столы, конкурсы.
Убежден, что не лишним было бы приурочить к указанным датам обновление подхода к избранию дизайнерских решений национальной валюты, начиная с номинала в 1 грн. Коль таковой уже, хоть и юридически дискуссионно, но приобрел форму монеты.
Одним из направлений такой работы могло бы стать предложение изготовить базовый номинал, содержащий художественное воплощение национальной идеи, на носителе нетривиальной формы и из нетипичного материала.
Мировая финансовая культура знает монеты не только традиционной круглой формы. Для примера предлагается небольшой обзор нетипичных монет, которые в то или иное время увидели свет. Да, далеко не все из них массовые. Но я уверен, что, хотя бы одну необычную и запоминающуюся монету, страна вполне может осилить финансово в качестве праздничного тематического проекта в этой сфере. Перейдем к изображениям.
Составная монета-пазл из Либерии:
Геометрические «монеты» Сомали:
Доллар Палау в виде звезды:
Остров Рождества:
Австралия:
Композитные монеты из района Днестра:
Прямоугольная монета из Армении:
Замбия выпускала вот такие монеты необычной формы:
Справедливости ради надо заметить, что опыт изготовления нетипичных монет для более чем релевантного Украине ЕВРО-2012 есть – выпускались вот такие составные экземпляры:
А в 2019 НБУ представил концептуально похожий набор памятных монет «Пектораль», ставший в том же году монетой года.
Несколько более простыми, но от этого не менее необычными на фоне засилья круглых форм, монетами серии «К 100-летию Национальной академии наук» неоднократно, как упоминалось выше, НБУ радовал нумизматическое сообщество.
Современные производственные возможности практически не ограничивают полет фантазии и данный обзор включает лишь малую часть разнообразия, встречающегося в истории.
Однако, нижеприведённые изображения монет, выпущенных Республикой Науру, скорее всего вызовут у неспециалиста вопрос – где это? Правда, благодаря им же читатель, скорее всего, и узнает о самом факте существования этого тихоокеанского государства площадью примерно 21 кв. км. и населением в около 10 тыс. человек. Маркетинговый эффект достигнут.
Несмотря на то, что науруканские «монеты» сложной формы, как и в массе представленные выше по тексту, – это ограниченные серии и почти штучный товар, ничего непреодолимого в массовом производстве похожих по сложности изделий не будет.
Основными особенностями в случае массовой эмиссии таких монет станут не производственные, а оборотно-прикладные, т.е. нюансы с быстрым учетом, упаковкой и т.п.
Однако все эти проблемы решаемы. В ключе изложенного уместно было бы рассмотреть обсуждение возможности массового выпуска обиходной монеты базового номинала в форме и с художественным содержанием, определенными именно населением.
Например, картографического профиля страны или даже серий монет базового номинала в форме либо с нюансами областей. На европейский мотив, где монеты имеют местную специфику, будучи платежным средством во всей зоне евро.
Последнее позволило бы расширить площадку для формализации национальной идеи, в чем-то аналогичную разворотам паспорта для поездок за границу.
Конечно, такой подход будет в реализации существенно дороже современных «гривно-копеек», как их нередко называют граждане. При этом именно экономическую сторону неизменно подчеркивает НБУ в релевантных новым монетам релизах. Впрочем, без особой детализации.
Андрей Зинченко, доктор философии в области экономики, доцент кафедры финансов Национального университета судостроения, магистр государственного управления (MPA)
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