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Toyota установила исторический рекорд по продажам автомобилей

Toyota установила исторический рекорд по продажам автомобилей

Компания Toyota установила исторический рекорд продаж автомобилей по итогам марта 2021 года.

Так, японский автогигант в прошлом месяце сумел реализовать 982 912 автомобилей. Это более чем 44% больше, чем в марте 2020 года, когда вспыхнул коронакризис. Таким образом, мировые продажи Toyota продолжают расти уже седьмой месяц подряд.

В то же время рекорд продаж установили и за пределами Японии, которые выросли на 57,8% и составили 791 568 автомобилей. Объем производства машин Toyota в марте составил 843 393 штуки – на 31,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что касается квартальных продаж, то они увеличились на 19,1% в годовом исчислении, до 2 460 124 экземпляров, что превысило первоначальные ожидания Toyota. В Японии автомобили марки разошлись в количестве 456 087 экземпляров (+8,1%), а за рубежом продажи составили 2 004 037 штук (+22%). За аналогичный период автопроизводитель собрал 2 253 098 машин (+13,8%).

Добавим, что Toyota вошла в “тройку” самых популярных марок новых легковых автомобилей в Украине по итогам 2020 года, уступив первое место компании Renault. Между тем самым популярным новым автомобилем 2020 года в Украине стал кроссовер Toyota RAV4.

По материалам ТСН
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