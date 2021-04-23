0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 25 0

«Укрэнерго» за 2020 год получило 27,5 млрд гривен убытка

«Укрэнерго» за 2020 год получило 27,5 млрд гривен убытка

НЭК «Укрэнерго» в 2020 году получило 27,5 млрд гривен чистого убытка. Основной причиной стало возложение специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии.

Об этом сказал глава компании Владимир Кудрицкий на пресс-конференции, которая транслировалась в Youtube.

По данным отчетности компании, затраты на ПСО, которые не покрываются тарифом, составили 24 млрд гривен.

Как отмечается в презентации компании, 87,3% отрицательного финансового результата было получено за счет расходов на ПСО, которые не покрываются тарифом на передачу.

Кроме того, компания получила 4,2 млрд гривен ущерба за счет покрытия небалансов на рынке электроэнергии.

В то же время Кудрицкий отметил, что компания вернулась к прибыльной деятельности в конце 2020 года. В частности, за четвертый квартал прибыль составила 1,05 млрд гривен, за первый квартал 2021 года — 3,7 млрд гривен.

«Динамика эта положительная, и 2021 год должен стать годом, когда мы решим финансовые проблемы, существенно улучшим финансовое состояние компании», — сказал он.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.