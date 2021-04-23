«Укрэнерго» за 2020 год получило 27,5 млрд гривен убытка

НЭК «Укрэнерго» в 2020 году получило 27,5 млрд гривен чистого убытка. Основной причиной стало возложение специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии.
Об этом сказал глава компании Владимир Кудрицкий на пресс-конференции, которая транслировалась в Youtube.
По данным отчетности компании, затраты на ПСО, которые не покрываются тарифом, составили 24 млрд гривен.
Как отмечается в презентации компании, 87,3% отрицательного финансового результата было получено за счет расходов на ПСО, которые не покрываются тарифом на передачу.
Кроме того, компания получила 4,2 млрд гривен ущерба за счет покрытия небалансов на рынке электроэнергии.
В то же время Кудрицкий отметил, что компания вернулась к прибыльной деятельности в конце 2020 года. В частности, за четвертый квартал прибыль составила 1,05 млрд гривен, за первый квартал 2021 года — 3,7 млрд гривен.
«Динамика эта положительная, и 2021 год должен стать годом, когда мы решим финансовые проблемы, существенно улучшим финансовое состояние компании», — сказал он.
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